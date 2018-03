Politica



Duplicati tessere elettorali: quasi 3 mila richieste in 30 giorni

lunedì, 5 marzo 2018, 10:19

di gabriele muratori

Alle ore 22 di ieri sera, un'ora prima della chiusura degli 87 seggi sul comune di Lucca, erano state duplicate nell'arco di un mese, dagli uffici comunali di via San Paolino, ben 2937 schede elettorali, necessarie per esercitare il diritto al voto da parte dei cittadini, di cui ben 1500 circa ristampate solo nelle precedenti 24 ore. E

sistente dall'anno 2000 la tessera elettorale, sono oramai molti i cittadini lucchesi che ivi hanno esaurito le diciotto caselle riportanti il timbro dell'ufficio elettorale e la data relativa al giorno della votazione, per amministrative, politiche o referendum vari, come pure sempre molti coloro che invece l'hanno distrutta o smarrita chissà dove. "Quest'anno sono state molte le richieste di rinnovo della tessera" - riferiscono gli impiegati dell'ufficio elettorale - "di poco superiore alle volte scorse, e di poco inferiore al picco raggiunto con le richieste per il referendum costituzionale del 2016".