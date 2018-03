Politica



Elezioni, vittoria del centrodestra alla Camera e al Senato. M5S la lista più votata

lunedì, 5 marzo 2018, 01:16

di gabriele muratori

Ore 09.00. Si completa quindi anche la composizione politica prescelta dai votanti nel capoluogo di provincia. Con un leggero ritardo dovuto a difficoltà nello spoglio in due seggi, ecco i dati ultimi e definitivi che i 47450 votanti per il Senato ed i 51211 votanti per la Camera hanno sancito.

Senato: Risultati Liste. Dati percentualie definitivi:

Movimento 5 Stelle, 24,87%

Partito Democratico, 23,49%

Lega, 20,23%

Forza Italia, 11,35%

Liberi e Uguali, 4,19%

Fratelli d’Italia, 4,21%

+Europa, 3,53%

Casapound, 2,92%

Potere al Popolo, 1,43%

Civica Popolare Lorenzin, 0,84%

Noi con l’Italia, 0,83%

Il Popolo della Famiglia, 0,65%

Partito Comunista, 0,59%

Italia Europa Insieme, 0,60%

Italia agli italiani, 0,36%

Per una sinistra rivoluzionaria, 0,11%

Senato: Risultati Coalizioni. Dati percentuali e definitivi:

Massimo Mallegni, 35,45%

Andrea Marcucci, 28,93%

Sara Paglini, 24,77%

Luca Baccelli, 4,65%

Riccardo Bergamini, 3,03%

Francesco Corrotti, 1,43%

Carla Stefanini, 0,67%

Franco Pianelli, 0,59%

Alessandra Guarducci, 0,36%

Giuseppina Tommasi, 0,11%





Camera: Risultati Liste. Dati percentuali e definitivi:

Movimento 5 Stelle, 24,71%

Partito Democratico, 22,77%

Lega, 19,58%

Forza Italia, 11,30%

Fratelli d’Italia, 4,51%

Liberi e Uguali, 4,28%

+Europa, 3,94%

Casapound, 3,67%

Potere la Popolo, 1,76%

Italia Europa Insieme, 0,77%

Civica Popolare Lorenzin, 0,61%

Partito Comunista, 0,62%

Il Popolo e la Famiglia, 0,64%

Noi con l’Italia, UdC, 0,52%

Italia agli italiani, 0,32%

Camera: Risultati Coalizioni. Dati percentuali e definitivi:

Riccardo Zucconi, 34,66%

Stefano Baccelli, 28,82%

Piero Landi, 24,55%

Cecilia Carmassi, 4,72%

Fabio Barsanti, 3,90%

Luna Caddeo, 1,74%

Mauro Domenici, 0,66%

Katiuscia Marchetti, 0,63%

Emiliano Mari, 0,32%





Ore 8.30 Figura quasi definitivo oramai il quadro generale politico del paese come derivante dalle elezioni del fatidico 4 marzo. Nel comune di Lucca, l’aggiornamento dello scrutinio definitivo è fermo alle prime ore del mattino di oggi causa un ritardo relativo a problemi tecnici su due seggi elettorali, tutt’ora sempre in corso di spoglio. La situazione comunque oramai praticamente definitiva, ha per il momento il seguente detaglio.

Senato: Risultati Liste. Dati percentuali.

Movimento 5 Stelle, 24,90%

Partito Democratico, 23,50%

Lega, 19,99%

Forza Italia, 11,33%

Liberi e Uguali, 4,19%

Fratelli d’Italia, 4,19%

+Europa, 3,55%

Casapound, 2,93%

Potere al Popolo, 1,44%

Civica Popolare Lorenzin, 0,84%

Noi con l’Italia, 0,83%

Il Popolo della Famiglia, 0,65%

Partito Comunista, 0,60%

Italia Europa Insieme, 0,60%

Italia agli italiani, 0,37%

Per una sinistra rivoluzionaria, 0,11%

Senato: Risultati Coalizioni. Dati percentuali.

Massimo Mallegni, 35,38%

Andrea Marcucci, 28,97%

Sara Paglini, 24,79%

Luca Baccelli, 4,66%

Riccardo Bergamini, 3,03%

Francesco Corrotti, 1,43%

Carla Stefanini, 0,67%

Franco Pianelli, 0,60%

Alessandra Guarducci, 0,37%

Giuseppina Tommasi, 0,11%

Camera: Risultati Liste. Dati percentuali.

Movimento 5 Stelle, 24,72%

Partito Democratico, 22,83%

Lega, 19,52%

Forza Italia, 11,28%

Fratelli d’Italia, 4,49%

Liberi e Uguali, 4,27%

+Europa, 3,98%

Casapound, 3,67%

Potere la Popolo, 1,79%

Italia Europa Insieme, 0,78%

Civica Popolare Lorenzin, 0,62%

Partito Comunista, 0,61%

Il Popolo e la Famiglia, 0,61%

Noi con l’Italia, UdC, 0,50%

Italia agli italiani, 0,33%

Camera: Risultati Coalizioni. Dati percentuali.

Riccardo Zucconi, 34,55%

Stefano Baccelli, 28,96%

Piero Landi, 24,55%

Cecilia Carmassi, 4,71%

Fabio Barsanti, 3,90%

Luna Caddeo, 1,77%

Mauro Domenici, 0,63%

Katiuscia Marchetti, 0,62%

Emiliano Mari, 0,32%

Ore 6.28. Dopo altre due ore e mezza di spoglio dall'ultima pubblicazione, inizia a delinearsi quanto deciso dagli aventi diritto la voto sul territorio del comune di Lucca.

Gli scrutini del Senato per ciò che riguarda le liste, vedono al comando ancora il Movimento 5 Stelle con il 24,90 per cento per un totale di 10725 voti. Segue il Partito Democratico con il 23,50 per cento per un totale di 10122 voti, e Lega con il 19,99 per cento dovuto a 8614 voti. Nelle coalizioni, sempre Senato, in testa tra i primi tre, Massimo Mallegni (FI) con il 35,38 per cento per un totale di 16202 voti, davanti a Andrea Marcucci, con il 28,97 per cento dovuto a 13266 voti e Sara Paglini (M5S) con il 24,79 per cento per un totale di 11352 voti. Il tutto relativo a 85 seggi su 86.

Per la Camera invece, sulle liste primeggia sempre Movimento 5 Stelle col 24,72 per cento relativo a 11.276 voti, di fronte al PD col 22,83 per cento per 10412 voti e Lega col 19,52 per cento di 8902 voti. Nelle coalizioni, in testa Riccardo Zucconi (FdI) con il 34,55 per cento dovuto a 16787 voti, davanti a Stefano Baccelli (PD), 28,96 per cento da 14071 voti e Piero Landi (M5S) 24,55 per cento per 11928 voti. Questo derivante dallo spoglio di 84 seggi su 86.

Ore 5.09 Senato: Massimo Mallegni 102.383, Sara Paglini (M5S) 72.021, Andrea Marcucci (PD) 69.159

Si tinge di azzurro la Toscana. Nei collegi uninominali di Lucca e Massa, Riccardo Zucconi e Deborah Bergamini sono in netto vantaggio.

Su 208 sezioni scrutinate su 369 Deborah Bergamini conduce con il 36,23 per cento la partita. Staccati i rivali del pd, il sottosegretario alla giustizia Cosimo Ferri al 27 per cento e al 28,34 per cento il candidato grillino Adriano Simonini.

Stessa situazione per il collegio di Lucca: su 175 sezioni su 338 Riccardo Zucconi conduce la partita con 37,65 per cento delle preferenze nel collegio uninominale. Staccati al 27 per cento Stefano Baccelli del Pd e al 25,58 Piero Landi del movimento cinque stelle.

Sono dati ancora parziali anche se i risultati potrebbero concretizzarsi in un successo per il centrodestra che sembra essere riuscito a spezzare la cortina di ferro del pd toscano che tiene botta solo in alcune roccaforti.

Il candidato Andrea Marcucci ha commentato: "Gli elettori hanno parlato in modo chiaro ed incontrovertibile. Hanno vinto i populisti ed il Pd ha perso. Ne consegue che anche la mia corsa nel collegio Lucca Massa-Carrara si ferma qui. Spero che il nuovo senatore eletto dal territorio possa assicurare risultati e rappresentatività degli enti locali. Il Pd lascia all'Italia risultati molto migliori di chi ci ha preceduto. Ripartiremo dall'opposizione".

Mentre "Preferisco non commentate ancora gli scrutini in corso. Lo farò domani con i dati finali. È presto parlare di un effetto Mallegni. Al momento il trend è positivo e questo è un segnale importante personale, per Forza Italia e il centro destra'' è quanto ha detto Massimo Mallegni, candidato al Senato della Repubblica per il centro destra. Mallegni, tre volte sindaco di Forza Italia, ha atteso i risultati nel suo comitato elettorale a Pietrasanta.

Ore 4.09. Dopo circa un’ora di spoglio, la situazione nel comune di Lucca resta pressoché la stessa. Le operazioni di scrutinio relative alle liste per il Senato, vedono sempre in testa alla classifica il Movimento Cinque Stelle con il 24,91 per cento di preferenze, davanti a Partito Democratico con 23,56 per cento e Lega con 19,91 per cento, mentre per le coalizioni capeggia Massimo Mallegni (FI) con il 35,35 per cento, davanti a Andrea Marcucci (PD) con il 29,08 per cento e Sara Paglini (M5S) con il 24,74 per cento. Questi i risultati quasi alla fine di 76 seggi completati.

Per la Camera, 58 seggi su 86, disegnano invece questa situazione. Per le liste, Movimento 5 Stelle in testa con il 24,89 per cento di preferenze, davanti a Partito Democratico con il 22,76 per cento e Lega con il 19,15 per cento. Per le coalizioni, al comando Riccardo Zucconi (FdI) con il 34,23 per cento, Davanti a Stefano Baccelli (PD) con il 29,01 per cento e Piero Landi (M5S) con il 24,78 per cento.

Ore 3.04 Continuano ovviamente senza sosta le operazioni di spoglio negli 87 seggi elettorali del comune di Lucca dove anche qui andranno avanti per tutta la notte. Oltre ai risultati nazionali che vedono primeggiare Centrodestra e Movimento Cinque Stelle, nel comune di Lucca, la situazione alle ore 3.04 è così pervenuta. Trai i primi tre, per il Senato, la composizione delle liste riporta in testa Movimento 5 Stelle col 24,77, a seguire Pd col 23,69 e Lega col 19,59. Nelle coalizioni è in testa Massimo Mallegni col 35,07, Andrea Marcucci col 29,33 e Sara Paglini col 24,64. Il tutto in relazione ai risultati di 64 seggi.

Ancora agli inizi i risultati per la Camera. Sette i seggi scrutinati. In testa sempre Movimento 5 Stelle con 28,82, Pd 22,82 e Lega 19,25 il tutto per le liste. Per le coalizioni, avanti Riccardo Zucconi (FdI) col 34,23, segue Stefano Baccelli (Pd) col 29,14, e Piero Landi (M5S) col 24,72.

Il candidato Andrea Marcucci ha commentato: "Gli elettori hanno parlato in modo chiaro ed incontrovertibile. Hanno vinto i populisti ed il Pd ha perso. Ne consegue che anche la mia corsa nel collegio Lucca Massa-Carrara si ferma qui. Spero che il nuovo senatore eletto dal territorio possa assicurare risultati e rappresentatività degli enti locali. Il Pd lascia all'Italia risultati molto migliori di chi ci ha preceduto. Ripartiremo dall'opposizione".

Mentre "Preferisco non commentate ancora gli scrutini in corso. Lo farò domani con i dati finali. È presto parlare di un effetto Mallegni. Al momento il trend è positivo e questo è un segnale importante personale, per Forza Italia e il centro destra'' è quanto ha detto Massimo Mallegni, candidato al Senato della Repubblica per il centro destra. Mallegni, tre volte sindaco di Forza Italia, ha atteso i risultati nel suo comitato elettorale a Pietrasanta.