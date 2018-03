Politica



Emozione ed impegno: la prima volta in Parlamento di Mallegni e Zucconi

domenica, 25 marzo 2018, 17:16

Primi atti parlamentari per i nuovi deputati e senatori. Primi atti che, come è noto, hanno portato all'elezione di Roberto Fico a Montecitorio e Maria Elisabetta Alberti Casellati al Senato e che hanno visto coinvolti anche i nuovi eletti sul territorio lucchese, gli onorevoli Zucconi e Mallegni.



"Questi giorni sono stati un'autentica emozione - ha commentato Zucconi - perché siamo a fare politica nel centro più importante del Paese". Il deputato ha in parte raccontato i momenti di trattative interne al centrodestra da lui vissute in prima persona: "la forza del nostro gruppo partitico è quello di prendere le decisioni in modo collegiale".



"Giorgia Meloni - ha sottolineato Zucconi - ha svolto un ruolo di mediatrice per tenere insieme la nostra coalizione. Adesso si apre la partita più difficile, ovvero quella del Governo. Formazione del Governo che non potrà non tenere conto del fatto che la coalizione di centrodestra sia in maggioranza nel paese.



Anche il nuovo senatore lucchese, Massimo Mallegni, ha manifestato grande entusiasmo per la nuova esperienza. "Non parlo delle dinamiche nazionali - ha dichiarato - per le quali ci sono persone competenti che si occupano di questo. Indubbiamente i risultati ottenuti alle elezioni possono rappresentare un grande cambio di passo per tutto il territorio lucchese ma, anche, per quello di Massa e Carrara".



"A livello partitico - ha rivelato Mallegni - stiamo lavorando per attuare quelli strumenti di ascolto e partecipazione fondamentali perché la politica sia al centro del territorio, anche con l'aiuto dei colleghi Marchetti e Bergamini. In ogni caso questo può essere un momento di vera svolta per la città. La gestione dell'immigrazione, il rapporto con gli enti locali e la viabilità sono nodi che devono essere affrontati con somma urgenza".



Lorenzo Vannucci