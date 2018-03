Politica



Facce nuove, nomi bruciati e un 'tradimento': la XVIII^ legislatura ai nastri di partenza

venerdì, 23 marzo 2018, 22:17

di lorenzo vannucci

Ore 10.00 del 23 marzo. Piazza Montecitorio comincia a riempirsi. Arriva la stampa nazionale e, alla spicciolata, i parlamentari. Volti sorridenti, qualcuno ha ancora un trolley al seguito. Alle ore 11.00 Roberto Giachetti, il vicepresidente più anziano uscente, prende posto sullo scranno più alto della Camera bassa del Parlamento italiano. La XVIII legislatura può avere inizio.



La giornata è di quelle campali. In ballo c'è molto: dopo lunghe settimane in cui le forze politiche hanno giocato a rincorrersi si comincia a fare sul serio con le prime votazioni per definire le presidenze di Senato e Camera, la seconda e la terza carica dello Stato. La partita è complessa.



La mattinata inizia portandosi dietro lo stallo della sera precedente: le trattative tra le varie forze politiche sono completamente azzerate, nessuna possibilità di accordo, nessuna mediazione. Forza Italia propone Paolo Romani come presidente del Senato. Dai 5 Stelle arriva il 'niet': "ha un procedimento giudiziario a carico per peculato. Per noi è invotabile". Il Pd incrocia le braccia: votare Romani vorrebbe dire un nuovo Nazareno e l'implosione di quello che è rimasto della base Dem. Democratici che non propongono loro nomi "per non bruciare nessuno". Le votazioni della mattinata sono il trionfo delle schede bianche.



14.30: i gruppi parlamentari dei partiti si ritrovano informalmente. Stallo assoluto. La Lega mugugna e prova a costruire ponti tra Forza Italia e i Cinque Stelle: "No a veti su un nome ma no ad un'unica figura su cui puntare" dice Salvini. Invano. "Paolo Romani è il candidato alla presidenza del Senato per tutto il centrodestra" dicono i parlamentari azzurri che ostentano tranquillità.



Alla Camera la seconda votazione va come la prima: più di cinquecento schede bianche. La presidenza di Montecitorio a detta di tutti spetta ai 5S ma prima bisogna sbloccare la partita nell'altro ramo del Parlamento. Roberto Giachetti non può far altro che convocare una terza votazione per le 18.05. L'esito sarà identico ai precedenti.



Ma, nel frattempo, al Senato succede l'inimmaginabile: fedeli alla linea di Salvini cinquantadue senatori leghisti votano la senatrice Bernini, di Forza Italia come Romani, per la presidenza del Senato. "I 5S Romani non lo votano - ragionano i leghisti - diamo quindi loro un nome alternativo sul quale possano convergere".



E i 5S, nella tarda serata, aprono a questa prospettiva: "si a Bernini presidente del Senato o ad un profilo simile ad esso" filtra dallo staff di Di Maio. Tutto risolto? Nemmeno per idea: Berlusconi e tutta Forza Italia sono furiosi con l'alleato leghista: "Questa è la dimostrazione di come Salvini voglia andare a governare con i Cinque Stelle" fanno trapelare da una delle sedi dell'ex Cavaliere, Palazzo Grazioli. "Il nostro candidato resta Romani" ribadiscono i forzisti.



La giornata parlamentare si conclude. Dopo solo un giorno d'aula la coalizione di centrodestra sembra più lontana e divisa che mai. I Cinque Stelle esultano: "siamo determinati,. Avevamo detto niente impresentabili e così sarà". Salvini ha giocato la prima mano in modo da far capire che il nuovo leader del centrodestra è veramente lui. Ma Berlusconi è uno che non ha nella propria indole il concetto di arrendersi. Domani è il giorno della verità.