Fratelli d'Italia, insediato il nuovo coordinamento regionale

lunedì, 26 marzo 2018, 19:08

Sabato scorso si è insediato il nuovo Coordinamento Regionale di Fratelli d'Italia. Oltre alla conferma di Francesco Torselli, già capogruppo di FDI in Consiglio Comunale a Firenze, come coordinatore regionale, sono stati attivati anche i primi 18 laboratori tematici che offriranno il supporto di tecnici ed esperti all'attività politica del movimento in regione Toscana. A rappresentare la provincia di Lucca, insieme al neo deputato Riccardo Zucconi e al coordinare provinciale Marco Chiari ci saranno Marina Staccioli e Alberto Pardini.

I laboratori tematici attivati, di cui si allega la lista al presente, saranno coordinati da Marina Staccioli, ex-consigliere regionale proprio di Fratelli d'Italia e dirigente lucchese del movimento. Due i lucchesi nominati a capo di specifici dipartimenti: Alessandra Dovichi per l'Assetto del Territorio e Fabrizio Pellegrini per Sicurezza e Immigrazione.



Tra i nuovi incarichi regionali: Samuele Castellaneta all'organizzazione, Letizia Giorgianni alla Comunicazione, Federico Dini al coordinamento degli Enti Locali e Claudio Gemelli alla gestione dei congressi e dei tesseramenti.

Rinnovato l'incarico del Dott. Barbarossa quale Segretario Amministrativo del movimento.

La lista dei dipartimenti tematici ed i relativi responsabili.

Busetto Emanuela - Sociale e Servizi alla Persona

Cipriani Kris - Università e Ricerca

Dovichi Alessandra - Assetto del Territorio

Fantoni Anselmo - Ambiente e Gestione dei Rifiuti

Gigliotti Alice - Pari Opportunità

Gori Enzo - Caccia, Pesca e Agricoltura

Grossi Giovanni - Lavoro e Rapporti Sindacali

Lago Valerio - Eletti di Secondo Livello

Lucacci Ezio - Sanità

Materazzi Sabrina - Turismo e Operatori Turistici

Mazzanti Matteo - Trasporti

Michelucci Ilaria - Tutela delle Vittime

Mossuto Guglielmo - Assistenza Legale

Pellegrini Fabrizio - Sicurezza e Immigrazione

Sebastiani Paolo - Cultura e Informazione

Senesi Michela - Scuola

Severi Roberto - Urbanistica e Infrastrutture