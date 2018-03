Politica



I consiglieri comunali del Partito Democratico lanciano l'appello al voto

venerdì, 2 marzo 2018, 13:56

Il Gruppo del Partito Democratico del Consiglio comunale di Lucca invitano le persone ad andare a votare il 4 marzo.

“In questi anni caratterizzati dal perdurare dei pesanti effetti della crisi economica, i governi a guida Pd hanno lavorato intensamente, attraverso una lettura attenta dei bisogni della società, riuscendo a porre le premesse perché l’Italia potesse tornare a crescere: decontribuzione del lavoro dipendente, reddito di inclusione. riqualificazione delle periferie, investimenti su opere utili, nuovi strumenti di tutela dei diritti sono solo alcune delle azioni messe in campo - si legge nel comunicato del gruppo -.

Come consiglieri comunali del Partito Democratico, siamo quotidianamente impegnati a costruire una Lucca migliore e negli ultimi anni è risultato fondamentale poter fare affidamento su una positiva sinergia tra amministrazione comunale, Regione e Governo nazionale per dare seguito a progetti capaci di favorire un crescita reale della comunità.

Il 4 marzo avremo la possibilità di esprimere un voto non solo per il Paese, che ha bisogno di consolidare e rafforzare la ripresa avviata, ma anche per la nostra città, che in questi anni ha potuto beneficiare di una nuova attenzione e di opportunità prima impensabili - proseguono -.

Per questo invitiamo a votare i candidati del Partito Democratico Stefano Baccelli al collegio della Camera e Andrea Marcucci a quello del Senato.

Due persone che per esperienza e competenza danno garanzia di saper interpretare nel migliore dei modi le esigenze del territorio e di saper rappresentare le istanze dei cittadini. E che saranno dei riferimenti preziosi per Lucca nel Parlamento italiano.

Non torniamo ad un passato fatto di isolamento e occasioni perse - concludono -, guardiamo al futuro con fiducia e coraggio, votiamo Partito Democratico con i suoi candidati Stefano Baccelli e Andrea Marcucci“.