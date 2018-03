Politica



La denuncia del centrodestra: "Alla scuola di Sant'Anna un centro sociale con antipatie verso le forze dell'ordine"

venerdì, 9 marzo 2018, 06:57

di eliseo biancalana

Consigliere di centrodestra in campo per la scuola. Nel consiglio comunale di ieri, Simona Testaferrata (Forza Italia), Cristina Consani (SìAmo Lucca) e Serena Borselli (Lucca in Movimento) hanno infatti presentato una raccomandazione sulla situazione del plesso scolastico di Sant'Anna, denunciando tra l'altro la presenza al suo interno dell'associazione Idefix Lucca. Il testo è stato letto in aula dalla consigliera azzurra.

"Molti genitori dell'Istituto Comprensivo Statale Lucca 3, plesso scolastico di Sant'Anna – ha spiegato Testaferrata – ci chiedono di sollecitare la Giunta ad eseguire in modo solerte i lavori di edilizia necessari per dividere il CPIA, ovvero il Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti, che si occupa di svolgere corsi di recupero scolastico per adulti e corsi di lingua italiana per stranieri, dalla scuola media. Questo per ovvie ragioni, legiferate anche dalla normativa che prevede la non contemporaneità nella stessa scuola tra adulti e ragazzi minori. Gli spazi del comprensivo potrebbero beneficare anche di un maggior ampliamento, fra l'altro reputato necessario dalle esigenze della scuola, attraverso un utilizzo più consono della casa dell' ex custode che ad oggi è occupata da tre associazioni che non hanno ragioni di esistere all' interno di un plesso scolastico. Una di queste è l'associazione Idefix Lucca, che nel suo specifico non è altro che un centro sociale di sinistra che sulla sua pagina Facebook non nasconde le sue "forti antipatie" verso le forze dell'ordine: gli stessi facinorosi che durante l'ultimo G7 hanno imperversato nelle strade cittadine creando momenti di scontro con le forze dell' ordine".

"Se tutto questo non bastasse – ha continuato la consigliera – a supporto della nostra raccomandazione alleghiamo foto degli spazi esterni dell'edificio dove vi sono rifiuti di ogni genere ammucchiati sul perimetro dello stesso, la non curanza ed il degrado non devono esistere tanto più in una scuola dove i ragazzi dovrebbero imparare la cura degli spazi comuni. Anche la convenzione in essere fra il Comune e le associazioni suddette all'art. 9 chiede che l'assegnatario controlli che i frequentatori del luogo rispettino "le norme igieniche e di buona educazione". Alla luce di questo ulteriore elemento non pensiamo di giungere a conclusioni affrettate se affermiamo che le associazioni in parola non hanno rispettato quanto regolato dalla convenzione sopra richiamata".

"In virtù di quanto esposto – ha concluso Testaferrata – raccomandiamo alla Giunta di eseguire quanto prima i lavori necessari a dividere le due scuole, ovvero le medie dal CPIA; restituire alla scuola l'edificio dell' ex custode che deve essere utilizzato dalla scuola stessa per i propri specifici bisogni, così come previsto dall'art. 6 della convenzione che riconosce tale possibilità. Permetteteci inoltre un ringraziamento particolare al dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Lucca 3, dottoressa Elisabetta Giannelli, al dirigente scolastico del CPIA 1 Lucca, dottoressa Mila Berchiolli, a tutte le insegnanti ed alle operatrici ATA che lavorano in modo ineccepibile nonostante le difficoltà che questa Giunta deve immediatamente risolvere".

Nella foto: Simona Testaferrata, Cristina Consani, Serena Borselli.