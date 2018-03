Politica



Marco Chiari nuovo segretario provinciale del partito di Giorgia Meloni

venerdì, 16 marzo 2018, 14:29

A seguito della nomina di Riccardo Zucconi alla Camera dei Deputati, nella riunione del Direttivo Provinciale, tenutasi a Lucca , presso la sede di FdI in Viale Cavour 233, nella giornata di ieri, lo stesso Onorevole ha rimesso, visti i nuovi e gravosi impegni che assumerà a Roma, il mandato di segretario provinciale di Lucca. Il Direttivo stesso all’unanimità dei presenti ha nominato Marco Chiari quale nuovo segretario provinciale del partito di Giorgia Meloni. Lo stesso Chiari, già membro dell’Assemblea Nazionale del partito, ringraziando per la fiducia accordata, ha dichiarato che lavorerà, coadiuvato e con la collaborazione degli iscritti, nell’interesse del territorio e della sua popolazione, sempre avendo come proprio riferimento l’Onorevole Riccardo Zucconi, che ringrazia per l’impegno che fino ad oggi ha dato a questo partito sul territorio provinciale.