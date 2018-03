Politica



Montemagni (Lega): “Accattone molesta un malato di tumore. Atto ignobile e grave fenomeno da estirpare”

giovedì, 22 marzo 2018, 13:54

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega commenta l'ennesimo fatto al'ospedale Campo di Marte dove un pensionato malato di tumore è stato abbordato da un nullafacente auspicando che l'uomo venga identificato e messo nella condizione di non poter più proseguire nella sua opera di accattonaggio.

"L'annoso problema relativo all'accattonaggio molesto - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - è stato più volte affrontato dal nostro partito, anche con specifici atti consiliari, poiché riteniamo che sia una criticità colpevolmente minimizzata. Quanto accaduto a Lucca - prosegue l'esponente leghista - è quindi sintomatico della gravità e capillarità di un fenomeno che, come detto, meriterebbe maggiore attenzione. Il pensionato malato di tumore che, nei pressi dell'ospedale lucchese, viene ripetutamente abbordato da un nullafacente - sottolinea Montemagni - è un fatto che indigna e ci auguriamo che il molestatore venga identificato e messo nella condizione di non poter più proseguire nella sua opera di reiterato accattonaggio. Tra l'altro - precisa la rappresentante del Carroccio - non è, purtroppo, la prima volta che accadono fatti incresciosi al Campo di Marte; ci sono state, infatti, pesanti minacce alla guardie mediche (altro tema molto delicato) e tentativi di scippi. Insomma - conclude seccamente Elisa Montemagni - pensiamo doveroso che la direzione del nosocomio prenda in seria considerazione l'ipotesi d'ingaggiare dei vigilantes che possano presidiare l'area, a tutto vantaggio della sicurezza dei cittadini i quali, certamente non per diletto, si recano in ospedale."