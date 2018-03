Politica



Novità sulla Cosap. Mercanti: "Cambia modalità pagamento"

venerdì, 9 marzo 2018, 06:53

di eliseo biancalana

Novità sul fronte Cosap (Canone occupazione spazi e aree pubbliche). Il consiglio comunale ha infatti approvato un atto di regolazione provvisorio in ordine alle modalità di attuazione dell'art. 20 del regolamento del canone e l'assessore alle attività produttive Valentina Mercanti ha reso nota l'approvazione di una determina dirigenziale che cambia le modalità di pagamento della tariffa. La seduta ha coinciso con la Giornata internazionale della donna, che è stata ricordata da un intervento iniziale del sindaco Alessandro Tambellini.

L'articolo 20 del regolamento (approvato ad aprile scorso dopo una fase di concertazione con le categorie) stabilisce che "l'occupazione si deve sviluppare linearmente, in aderenza all'ingresso e il suo lato aderente non può superare la corrispondente larghezza interna dell'esercizio stesso". L'assessore Mercanti ha spiegato che in fase di rilascio delle concessioni è stata rilevata la rigidità di tale disposizione, che pone forti delimitazioni di concessioni di suolo pubblico per i numerosi esercizi commerciali che già godevano di autorizzazione per il periodo che va dal 15 marzo al 15 novembre 2018 e dal 16 novembre 2018 al 14 marzo 2019. Da qui la richiesta al consiglio comunale di approvare un atto di regolazione provvisorio per consentire a tali esercizi commerciali la stessa modalità di occupazione autorizzata fino al 30 settembre 2017, fermo restando il principio che la superficie esterna non potrà essere più del doppio della superficie interna. "Questo provvedimento – ha spiegato Mercanti – si rende necessario per cercare di tutelare molti degli investimenti che tutta una serie di esercizi hanno fatto sulla base di autorizzazioni già concesse".

"Non è facile – ha sostenuto l'assessore – normare un settore delicato come quello delle concessioni del suolo pubblico, applicare regole universali rigide a una città come Lucca, un centro storico dove ogni strada, vicolo ed esercizio commerciale ha le sue caratteristiche, le sue peculiarità. Nei prossimi mesi ci impegneremo sia nella commissione sviluppo economico sia chiaramente coinvolgendo le associazioni di categoria per cercare di risolvere questo annoso problema, cercando una regola più possibile universale che da una parte tuteli gli esercizi commerciali e dall'altra rimetta un po' di ordine nell'assegnazione dei tavoli, in particolare per evitare spiacevoli diatribe tra privati, come in passato è accaduto".

L'assessore ha anche annunciato un cambio nella modalità di pagamento della Cosap, fatto per andare incontro alle richieste che sono state avanzate dalle associazioni di categoria. "In particolare – ha spiegato Mercanti, – per chi chiede il suolo entro il 15 marzo sarà possibile spalmare il pagamento della Cosap attraverso un numero massimo di sei rate, tutte dello stesso importo, così suddivise: la prima rata con scadenza al 15 aprile, quindi non più al rilascio della concessione, ma un mese dopo, la seconda rata entro il 31 maggio, la terza entro il 30 giugno, la quarta entro il 31 luglio, la quinta entro il 31 agosto e la sesta entro il 30 settembre. Per coloro che chiederanno il suolo pubblico dopo il 15 marzo le rate saranno sempre sei di uguale importo, ma la prima rata scadrà al momento del rilascio, la seconda rata entro l'ultimo giorno del mese successivo, e così via per le successive rate".

Il consigliere Massimiliano Bindocci (M5S) ha criticato il modo di procedere dell'amministrazione comunale. "Siamo già a fare le deroghe" ha ironizzato il consigliere pentastellato, accusando la giunta di procedere per accomodamenti per motivi di consenso. Critiche condivise da Fabio Barsanti (CasaPound). Enrico Torrini (SìAmo Lucca) ha apprezzato la modifica del regolamento ma ha ribadito la contrarietà del suo gruppo all'aumento della Cosap. Il PD ha difeso il provvedimento con gli interventi di Chiara Martini e Silvia Del Greco. Samuele Cosentino (SìAmo Lucca) ha inviato a una deregolamentazione della materia, osservazione condivisa da Donatella Buonriposi (Lei Lucca). Alla fine il provvedimento è passato con il voto favorevole della maggioranza e di parte delle minoranze, alcune astensioni e il voto contrario del solo Movimento 5 Stelle.