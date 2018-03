Politica



PalP: "Indietro non si torna"

martedì, 20 marzo 2018, 14:28

"Indietro non si torna - esordisce con un comunicato Potere al Popolo Lucca -. Lo diciamo a chi pensava che ci saremmo squagliati come neve al sole, lo diciamo a chi invece sperava che mantenessimo la nostra promessa iniziale di andare oltre, di prendere l’appuntamento elettorale come l’occasione di iniziare un percorso di radicamento e di lunga durata. A due settimane dalla data che ha consegnato il paese alle forze reazionarie e populiste, migliaia di delegati hanno partecipato domenica assieme ai rappresentanti lucchesi alla assemblea nazionale a Roma. Un bagno di entusiasmo dove tutti i volti di Potere al Popolo hanno potuto conoscersi, contarsi, raccontarsi cosa è andato bene e cosa è da migliorare - prosegue la nota - . Unanime la determinazione ad andare avanti, la necessità di mettere la militanza e il mutualismo al centro di questo soggetto politico, la convinzione che la chiave per il successo sia la centralità dei territori e delle lotte locali. Per dare corpo e gambe a questo movimento nella piana di Lucca, Potere al Popolo chiama a raccolta tutti i militanti e simpatizzanti giovedì 22 alle ore 21 al Dopolavoro Ferroviario (viale Cavour 123). All’ordine del giorno ci sarà la relazione delle attività svolte in campagna elettorale, l’individuazione dei temi caldi dove concentrare le attività future e l’organizzazione di gruppi tematici operativi, le alleanze strategiche che stiamo tessendo e continueremo a tessere con gli altri gruppi lucchesi che come noi condividono una visione politica anticapitalista e radicale, e coi quali stiamo già condividendo un percorso di avvicinamento alla ricorrenza del 25 aprile partecipando al coordinamento che sta organizzando un presidio ed una serie di iniziative pubbliche tematiche. Altra priorità emersa prepotentemente a Roma è la necessità di ricostruire sui territori una rete di case del popolo, struttura della quale anche a Lucca si sente un disperato bisogno: nella devastazione sociale e politica che stiamo attraversando infatti, si stanno sistematicamente contraendo gli spazi fisici a cui gruppi sociali e forze politiche di sinistra possono accedere, ponendo grossi limiti alle capacità di organizzazione e aggregazione con conseguenze immediate sulla loro capacità di incidere politicamente. Prioritario quindi per Potere al Popolo Lucca è individuare uno spazio fisico dove poter concretizzare le pratiche di mutualismo, in collaborazione con qualunque altro soggetto che - concludono - condivida con noi tale necessità".