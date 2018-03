Politica



Pellegrini (FdI): "Maggiore attenzione sugli alloggi Erp"

sabato, 31 marzo 2018, 16:20

"10745 cittadini della Provincia di Lucca meritano maggiore attenzione, sono gli 'utenti' (comprese le temporanee ospitalità) degli alloggi ERP (numeri ufficiali forniti sul sito della Srl aggiornati al 31/03/2018)": lo dichiara il camaiorese Fabrizio Pellegrini, membro del dipartimenti regionali di Fratelli d'Italia.

"Diversi abitanti delle case popolari mi hanno riferito delle cattive condizioni degli immobili a loro assegnati dove spesso imperano umidità e muffa e gli impianti non sembrano essere a norma. Io stesso ho chiamato ERP per sollecitare quelle manutenzioni necessarie, ma mi risulta che non siano stati fatti interventi per risolvere le deficienze che ho segnalato – prosegue Pellegrini – Non va dimenticato che le abitazioni nascono come servizio pubblico per i cittadini che si trovano in situazione di particolare difficoltà, che meritano pari dignità di coloro che sono più fortunati".

"Meno di due settimane fa nel quartiere di San Vito a Lucca (Comune che ospita 2631 'utenti' presso gli alloggi ERP) i residenti hanno portato all'attenzione dei media una delle tante situazioni insostenibili: quando piove le cantine si allagano con l'acqua che raggiunge anche il metro di altezza, ci sono rischi crolli e una persona ha raccontato di aver avuto in consegna un appartamento in condizioni igieniche pessime e con le porte forzate dopo che era stato occupato da alcuni extracomunitari – sottolinea l'esponente di Fratelli d'Italia – In Versilia, territorio dove vivo, la situazione non sembra essere migliore: a Viareggio gli 'utenti' delle case ERP sono 2990, un numero maggiore rispetto a quelli del capoluogo. Gestire l'edilizia residenziale pubblica è una grande responsabilità: bisogna evitare che le persone si sentano abbandonate".

"Il Piano Casa prevede la realizzazione di nuovi alloggi e investimenti pubblici per 22 milioni di euro per la manutenzione straordinaria di 1681 unità abitative in Toscana, quasi la metà di quelle presenti nel Comune di Lucca – rileva Pellegrini – Ci auspichiamo che con tali fondi ERP possa dare quell'attenzione agli inquilini che fino ad ora è apparsa scarsa".

"I sindaci della nostra Provincia – conclude Pellegrini – devono convocare una commissione congiunta negli interessi di tutti i territori coinvolti che possa fare dei sopralluoghi".