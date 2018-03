Politica



Piano operativo, approvate le linee guida. Opposizioni: "Libro dei sogni"

mercoledì, 14 marzo 2018, 09:12

di eliseo biancalana

La maggioranza di centrosinistra ha approvato in consiglio comunale le linee guida di indirizzo per la formazione del nuovo piano operativo del comune di Lucca. Sul documento è arrivata una pioggia di critiche da parte delle opposizioni, che parlano di "libro dei sogni".

È stata l'assessore all'urbanistica Serena Mammini ha esporre il documento durante la seduta. La componente della giunta ha spiegato che il piano operativo si rende necessario alla luce del nuovo piano strutturale approvato dalla precedente amministrazione Tambellini. L'assessore ha assicurato che per l'approvazione del piano operativo verrà intrapreso un percorso di lavoro "il più ampio e condiviso possibile". Mammini ha spiegato che spetterà comunque alla politica stabilire gli obiettivi del piano, mentre i tecnici daranno una mano per raggiungerli. Tra i fini espressamente menzionati dall'assessore c'è quello di perseguire un miglioramento della qualità della vita dei diversi soggetti che vivono la città (dai residenti ai turisti), nel segno della sostenibilità. Tra i vari temi individuati nelle linee guida, Mammini ha ricordato l'elaborazione di un piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, il miglioramento dell'accessibilità, la difesa idrogeologica, il recupero del patrimonio edilizio, la qualità architettonica degli insediamenti, la realizzazione dei parchi urbani. "Da oggi parte il percorso che andrà a rinnovare completamente gli strumenti urbanistici del comune di Lucca" ha sostenuto la presidente della commissione urbanistica Francesca Pierotti (PD).

Dalle opposizioni sono però arrivate pesanti critiche al testo. Molto duro l'intervento di Simona Testaferrata (Forza Italia), per la quale le linee guida esprimono "il mondo fantastico dell'assessore Mammini", e sono solo "uno spot autoreferenziale". La consigliera azzurra ha parlato di una "maggioranza visionaria" e ha lamentato che le linee guida non siano state adeguatamente approfondite in commissione. Testaferrata ha inoltre bocciato senza appello l'operato della giunta in materia di urbanistica, sostenendo che avrebbe creato le condizioni per ingessare il settore dell'edilizia. Critiche respinte dal sindaco Alessandro Tambellini che ha rinfacciato al centrodestra "le aberrazioni" che sarebbero state realizzate sotto le precedenti giunte. "Questa amministrazione ha una visione della città che prima era venuta meno – ha sostenuto il primo cittadino – e non vuole compiere gli errori passato". Critiche alle linee guida sono giunte anche dal consigliere pentastellato Massimiliano Bindocci (che le ha definite una "supercazzola"), da Fabio Barsanti (CasaPound) e da Enrico Torrini (SìAmo Lucca). Per la maggioranza, Gabriele Olivati (Lucca Civica) ha replicato che uno strumento urbanistico preventivo non può che essere un libro dei sogni. "È bene sognare, è bene pensare in grande" ha sostenuto. Daniele Bianucci (Sinistra con Tambellini) ha chiesto che il percorso per l'approvazione del piano operativo abbia tempi tali da consentire scelte realmente condivise.