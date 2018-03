Politica



Recupero del ponte in ferro sull'Ozzeri

lunedì, 26 marzo 2018, 22:52

Sul canale Ozzeri, in prossimità del Canile di Pontetetto, esiste una antica passerella pedonale in pietra e acciaio. Questa passerella è in disuso da anni: la parte in pietra è ancora in buone condizioni, ma la struttura metallica è ormai un intrico di lamiere deformate e corrose.

Anticamente questo ponte serviva a collegare i quartieri di S. Concordio e Pontetetto con quello di Guamo.

Il prof. Angelo Nerli, appassionato di escursionismo, si è fatto promotore di un progetto che prevede la realizzazione di una tracciato ciclabile che, proseguendo dalla pista ciclabile già realizzata sul viale S. Concordio (che si interrompe alla chiesa di Pontetetto), passando per via Salicchi, prosegua fino al cimitero e poi fino al cippo in memoria dei partigiani e poi da qui, girando verso l’Ozzeri, passi il canale con il recupero del ponte e poi prosegua fino a Guamo. Così si realizzerebbe il collegamento ciclo-pedonabile dal centro di Lucca fino a Guamo.

Le Associazioni di Pontetetto hanno aderito alla raccolta di firme promossa dal prof. Nerli e il 30 novembre 2017 sono state presentate al Sindaco di Lucca i tabulati con le 1.732 firme raccolte per il recupero del ponte in ferro ed il tracciato ciclabile.

Il progetto è ora al vaglio del Comune e siamo in attesa che l’Assessore Gabriele Bove, che ha preso in carico le analisi di fattibilità, ci comunichi quali siano gli sviluppi del progetto. Si dovrebbe anche fare un sopralluogo congiunto che, visto anche il bel tempo, ci auguriamo di fare quanto prima.

C’è grande attesa per la realizzazione di un’opera che consentirebbe di incentivare l’uso della bicicletta su un percorso che attualmente è molto gravato dal traffico automobilistico. Si ricorda in proposito che il Comitato Viabilità e Ambiente nel 2016 e nel 2017 ha svolto due rilevamenti da cui è emerso un traffico notevole sul viale S. Concordio (il 19 aprile 2017 dalle 6,00 alle ore 21,00 sono stati rilevati 20.783 veicoli a motore).

Inoltre il recupero del ponte in ferro ed il prolungamento del tracciato ciclabile da Pontetetto a Guamo si inseriscono perfettamente nel nuovo sistema di mobilità proposto dal Comune di Lucca (la Bicipolitana) realizzando di fatto un collegamento ciclo-pedonale utilizzabile anche per gli spostamenti casa-lavoro dal centro di Lucca alla zona industriale di Guamo.