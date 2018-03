Politica



Santi Guerrieri (MNS): "Mercati ambulanti, una epistassi di contraddizioni"

venerdì, 30 marzo 2018, 14:59

Marco Santi Guerrieri, commissario provinciale del Movimento Nazionale per la Sovranità interviene in merito alle aree destinate ai mercati cittadini.

"Con la primavera si ricomincia con l’andirivieni delle annali questioni riguardanti le tre principali aree destinate ai mercati cittadini - esordisce Santi Guerrieri - .

Mentre il mercato del Carmine del quale destino ancora non se ne capisce la sorte, ma comunque già in avanzata fase di ristrutturazione e l’area dell’ex mercato ortofrutticolo di Pulia dove a breve pare sia di imminente la costituzione di un consorzio di imprenditori di settore , resta il nodo, una vera e propria ferita per la città, del mercato ambulante delle Tagliate .

E’ uso comune ormai denaturare i centri storici da accozzaglie di banchi mal gestiti ,con merci di bassa qualità e con imprenditori soprattutto extracomunitari che mal si conciliano con la regolarità contributiva Inps. Sicuramente far rientrare in città una parte degli ambulanti con cadenza magari bisettimanale potrebbe essere una delle soluzioni. Rigenerare un tessuto commerciale perso da tempo , ben scremato da operatori impresentabili che all’insegna del vivere e lascia vivere disertano sistematicamente gli obblighi di legge su qualunque materia e mi riferisco specificatamente al “DURC”

Stop alle licenze “para subaffittate all’infinito” e solo chi in regola può stare dietro un banco di vendita - prosegue Guerrieri - .

Un mercato cittadino libero da cineserie, da beni di scarsissimo valore qualitativo e capace di garantire soprattutto prodotti qualificati e degni del Made in Italy come già da anni il mercatino del Forte a Forte dei Marmi avviene, potrebbe essere un ottima medicina alla salute commerciale della città.

Invece cosa è accaduto con il trasferimento del mercato alle tagliate?

Sicuramente una riduzione dei valori di compravendita delle licenze cosiddette “ posto fisso”

Ma attenzione. “ qualora il mercato rientrasse dentro le mura cittadine , considerato che molte licenze potrebbero esser già state vendute per quattro soldi a seguito del trasloco dei banchi alle Tagliate fossero cedute in favore di pochi? “

Occorre pertanto una rilettura del reale valore sociale e dello scopo primario dei mercati cittadini. Vero che - conclude Guerrieri - il commercio e implicito nel DNA della nostra città , ma nessuna forzatura speculativa, grazie".