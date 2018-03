Politica



Seggio ospedale S. Luca: vince di poco il centrodestra

lunedì, 5 marzo 2018, 01:00

di gabriele muratori

Terminato da poco lo spoglio del seggio numero 17 dell'ospedale San Luca di Lucca. Tra tutti gli aventi diritto al voto ricoverati nella struttura, tutti over 25, cinquanta sono stati gli elettori che cosí hanno espresso le loro preferenze con il seguente risultato per ciò che riguarda le due coalizioni. Centrodestra 20 voti per la camera e 19 per il senato, Centrosinistra 16 voti ambo le parti. Sette le preferenze per Cinque Stelle.