SìAmo Lucca: "Regolamento Cosap, più semplificazioni per far rispettare le regole"

venerdì, 9 marzo 2018, 13:34

In un acceso consiglio comunale, fra i numerosi botta e risposta tra Bindocci e Mercanti , SiAmoLucca interviene per porre freno alle sterili polemiche e dare un costruttivo contributo sul tema dell'ormai famoso regolamento Cosap, ovvero l'occupazione del suolo pubblico da parte dei locali. La discussione verteva sulla modifica di un articolo del regolamento che interviene sulle modalità di occupazione del suolo da parte delle attività di somministrazione.



SiAmo Lucca ha preferito non entrare nello specifico di quell'articolo, ma semmai ha voluto sollevare la questione su un piano più alto. "Scrivere regole su regole, andare a tradurre in commi ed articoli qualunque particolare attinente alla qualità delle occupazioni, significa non assumersi alcuna responsabilità da parte dell'Amministrazione" sostiene la lista civica.



"Ogni zona della città è diversa cosi come attività di somministrazione è diversa da un'altra, per questo è necessario trovare uno strumento che premi la creatività degli imprenditori chiamati a proporre progetti di arredo che valorizzino sì le loro attività, ma allo stesso tempo sappiano calarsi nel complesso architettonico in cui queste occupazioni si calano".



La burocrazia ingessa l'impresa e mentre a livello nazionale si continua a promettere semplificazioni, al livello locale si continua a discutere, correggere, modificare un regolamento talmente dettagliato, talmente particolareggiato, da non poter essere rispettato a pieno dai più.



"Non sosteniamo la rinuncia alla regole" precisa nella nota SìaAmo Lucca "cerchiamo di stimolare la discussione di un progetto più liberale che impegni l'Amministrazione ad assumersi maggiori responsabilità, sostenendo lo sviluppo creativo delle imprese che potranno e dovranno trovare un punto di equilibrio tra promozione e sviluppo aziendale e valorizzazione del territorio e del complesso storico ed architettonico cittadino"