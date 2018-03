Politica



SìAmoLucca su Villa S.Maria: "Crudeltà inaudita la procedura di licenziamento partita nel periodo di Pasqua"

martedì, 27 marzo 2018, 14:32

"Ci schieriamo a fianco dei sindacati nella richiesta di impegni precisi e mobilitazione, affinché siano ricollocati tutte e 52 le lavoratrici della casa di riposo di Villa S.Maria, e concordiamo anche sul fatto che le dipendenti non devono essere prese in giro con promesse". A sostenerlo è la lista civica SìAmoLucca. "E' tra l'altro inconcepibile che le procedure di licenziamento siano partite a ridosso della Pasqua, con un tempismo senza pietà e di una crudeltà inaudita, considerando che la Rsa chiuderà i battenti il 30 giugno prossimo, per affidarne la gestione in concessione e far partire i lavori di adeguamento - prosegue la nota - . I sindacati hanno annunciato che le prossime due riunioni per affrontare la questione sono già programmate per l'11 e il 16 aprile. Concordiamo sul fatto che assumono a questo punto un'importanza fondamentale, e per questo rinnoviamo l'invito all'amministrazione Tambellini a far essere presenti anche rappresentanti dei consiglieri comunali di opposizione, affinché tutti possano essere informati in tempo reale degli sviluppi. Torniamo anche ad augurarci che il Comune non usi artifici strani e faccia risultare il bando della nuova gara di concessione appetibile e non impossibile". SìAmoLucca infine torna a considerare la questione delle altre case di riposo. "La nostra preoccupazione deriva anche dal fatto che la giunta Tambellini ha disatteso gli accordi per quanto riguarda le case di riposo della Pia Casa e di Monte San Quirico - conclude la lista civica - perché anche lì c'è ancora un alto numero di lavoratrici in esubero da ricollocare, in base ad accordi scritti e da tanti mesi ancora disattesi. Non ci fidiamo di questa amministrazione, e anche le vicende di queste ultime settimane aumentano le nostre preoccupazioni. Alle dipendenti di Villa S.Maria che in questi giorni stanno ricevendo le lettere di licenziamento e al personale non ricollocato nelle altre strutture, va la nostra incondizionata solidarietà e il nostro totale appoggio. Sappiano di poter contare sempre su di noi, anche se come minoranza purtroppo non abbiamo i numeri per poter ribaltare la situazione. Ma combatteremo fino in fondo, questo sì, senza risparmiarci".