SìAmoLucca sul Campo di Marte: "Comune in ritardo, ma ora inserisce nei progetti le nostre idee"

giovedì, 15 marzo 2018, 15:06

"Purtroppo dobbiamo ancora una volta constatare i ritardi dell'amministrazione Tambellini nell'individuare la destinazione futura del complesso ex Campo di Marte, con cambiamenti continui di programma a oltre quattro anni dalla chiusura dell'ospedale. Ma registriamo con soddisfazione, senza tuttavia illuderci che possano effettivamente essere realizzate, che alcune delle idee contenute nel nostro programma elettorale sono ora diventate parte integrante del progetto presentato dal Comune in queste ore". A sostenerlo è Lorenzo Natali, membro del direttivo di SìAmoLucca, la lista civica che ha sostenuto la candidatura a sindaco di Remo Santini. "Ci riferiamo in particolare all'ipotesi di riapertura delle vie che furono chiuse ed incorporate nell'area ospedaliera - commenta Natali -. Il nostro gruppo, in un recente consiglio comunale, segnalò, attraverso una raccomandazione, l'opportunità di agire in tal senso, facendosi interprete delle richieste dei cittadini, per dar nuovamente, maggior decoro, maggior sicurezza alla zona, nonché agevolare l'accompagnamento dei fruitori delle strutture e recuperare stalli liberi per la sosta. Mentre fra le nostre proposte dei mesi scorsi, ora riprese e annunciate dall'amministrazione Tambellini, c'è quella di creare al Campo di Marte un polo delle associazioni di volontariato nonché sedi del servizio ambulanza. Viene da dire meglio tardi che mai, anche se andiamo fieri del fatto che i nostri piani (prima attaccati in campagna elettorale) ora vengono riproposti pari pari. Su Campo di Marte il lavoro da fare è tutt'altro che semplice, ma SìAmoLucca è, e resterà sul pezzo, continuando a rappresentare a Palazzo Santini le istanze raccolte dai cittadini". Infine uno sguardo sull'attività della lista civica in altri ambiti. "In questo periodo SìAmoLucca è impegnata su più fronti: da quello della sicurezza dei cittadini - conclude Natali - alla difesa dei posti di lavoro alla Rsa di Villa Santa Maria, alle vicende appunto del Campo di Marte e la situazione dell'ospedale San Luca, la situazione degli alloggi popolari e altri temi ancora. Insomma il progetto SìAmoLucca continua a crescere sul territorio, ponendosi non come forza politica per i cittadini, ma come un movimento di cittadini".