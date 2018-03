Politica



Simonini: "Marciapiede sistemato in tempi celeri, ora risoluzione definitiva"

venerdì, 23 marzo 2018, 08:54

Il consigliere provinciale Simone Simonini nei giorni scorsi aveva presentato al comune di Lucca una richiesta di sistemazione del marciapiede che conduce dalla stazione ferroviaria di Lucca fino all’istituto Sandro Pertini (via Cavour) e piazza Bettino Ricasoli.

"Con soddisfazione - dichiara il consigliere - in tempi celeri il comune grazie all’interessamento dell'assessore Celestino Marchini ha provveduto alla sistemazione provvisoria tramite aggiunta di nuovo materiale".

"Sono soddisfatto per la velocità d’esecuzione - prosegue il consigliere - poiché questo tratto, risulta fondamentale per il passaggio di chi soprattutto frequenta il mezzo pubblico su rotaia. Infatti ultimamente nei giorni di maltempo il marciapiede non era più percorribile, poiché con l'accumulo dell’acqua venivano a formarsi grosse pozze. Come sottolineato al comune, si spera che vengano stanziate delle risorse per la risoluzione definitiva della problematica visto che l’apporto di nuovo materiale non durerà per molto".

"La situazione posta in questione - conclude - rimane oltre che di pubblico utilizzo per i pendolari, anche per i cittadini residenti nonché strategica a fini turistici per la decorosità della città stessa per chi arriva tramite strada ferrata".