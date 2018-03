Politica



Situazione strade: CasaPound lancia il gruppo "SOS buche" per i cittadini

sabato, 31 marzo 2018, 14:44

"SOS buche Lucca", è questo il nome del gruppo Facebook ideato da CasaPound Italia e animato dai cittadini lucchesi. Un gruppo dove segnalare con foto o video le buche sulle strade del territorio, per creare una vera e propria mappatura. CasaPound nelle settimane scorse era intervenuta anche direttamente a tappare alcune buche su richiesta dei cittadini.

"Il gruppo "SOS buche Lucca" serve a mappare il territorio - spiega Fabio Barsanti, consigliere comunale - e aiutare il Comune di Lucca a individuare chiaramente dove intervenire. Lo stesso assessore Marchini aveva dichiarato che il Comune si attiva sulla base dei riscontri e delle segnalazioni ricevute: bene, vogliamo creare un database da cui anche il Comune di Lucca possa attingere. Dopo le tante segnalazioni e l'intervento sulle strade di CasaPound, l'amministrazione comunale finalmente rilancia un piano di asfaltatura: le segnalazioni del gruppo "SOS buche" saranno pertanto utili per non tralasciare tante strade martoriate."

"Le segnalazioni riguardano sia il centro storico che la periferia e le frazioni - continua la nota - e possono essere inserite da chiunque sia iscritto al gruppo. Durante le scorse elezioni comunali la giunta aveva lanciato il servizio 'SOS strade': i cittadini chiamavano ed entro pochi giorni la buca segnalata veniva tappata. Finita la campagna elettorale di questo servizio se ne sono perse le tracce, ma il problema resta. Per questo CasaPound ha deciso di creare il gruppo "SOS buche Lucca", per aiutare cittadini e istituzioni a non perdersi di vista."