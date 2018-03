Politica



Tambellini a ruota libera: "Assi viari, Zucconi un irresponsabile che scherza con il fuoco"

sabato, 24 marzo 2018, 14:12

Durissimo intervento del sindaco di Lucca Alessandro Tambellini contro il neodeputato di Fratelli d'Italia Riccardo Zucconi a proposito degli assi viari:

Il progetto degli assi viari di Lucca costituisce una priorità per la città, per tutto il territorio, un progetto discusso e costruito negli anni con un'ampia condivisione di intenti fra enti centrali dello Stato, enti locali, forze politiche, cittadini e categorie produttive, giunto oggi alla fase progettuale definitiva e al finanziamento delle opere. Resto negativamente stupito dalle parole irresponsabili del nuovo deputato della Repubblica Riccardo Zucconi che dovrebbe rappresentare gli interessi del nostro territorio e invece vuole buttare a mare un lavoro lungo e complesso durato anni per riproporre, sotto mentite spoglie, il vecchio progetto "Lotto Zero". Rinunciare agli assi viari significa perdere tutto e compromettere l'economia della Piana e della Valle del Serchio insieme con la qualità della vita di chi nella Piana di Lucca vive e lavora. Zucconi scherza con il fuoco di cittadini stanchi di una politica inconcludente e faziosa che utilizza in modo irresponsabile problematiche annose e non ulteriormente procrastinabili, per finalità di piccolo cabotaggio.