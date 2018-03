Politica



Vaccini, il consiglio chiede di non escludere nessuno dalle scuole

martedì, 27 marzo 2018, 09:09

di eliseo biancalana

Il consiglio comunale ha approvato all'unanimità una risoluzione sull'applicazione della normativa sui vaccini, che sostanzialmente chiede che nessun bambino venga escluso dalle scuole durante l'anno scolastico in corso. Il testo è stato inizialmente presentato dal consigliere Massimiliano Bindocci (M5S) e poi sottoscritto nella sua versione definitiva da tutti i capigruppo.

La risoluzione approvata parte dalla presa d'atto che l'assolvimento degli obblighi vaccinali contenuti nella legge 119/2017 costituisce condizione necessaria e vincolante ai fini dell'iscrizione agli asili nido e alle scuole dell'infanzia solo a partire dall'anno 2019/2020. Dopo aver ricordato la normativa nazionale e regionale in materia di vaccinazioni, e il recente pronunciamento del consiglio comunale sul tema, il testo "impegna il sindaco e l'amministrazione ad adoperarsi affinché tutti i minori non vaccinati possano finire dell'anno scolastico 2017/2018 senza alcuna interruzione di continuità educativa". Inoltre chiede al sindaco e all'amministrazione di "farsi promotore verso l'Asl e l'Ufficio Scolastico Regionale affinché sia accettato come documento valido alla permanenza dei minori per l'anno scolastico in corso, la richiesta di colloquio informativo presentata dai genitori alle Asl". All'amministrazione è anche chiesto di promuovere un atteggiamento collaborativo e responsabile da parte delle famiglie.

Nel corso del dibattito, Bindocci (M5S) ha invitato a evitare su un tema così delicato atteggiamenti sanzionatori. "Non è questione vax o no vax - ha sottolineato – il punto è la libertà di scelta e l'approccio". Donatella Buonriposi (Lei Lucca) ha comunque ammonito il consiglio comunale a non interferire nell'autonomia scolastica degli istituti, ma ha piuttosto invitato a fare pressione sul parlamento affinché corregga la legge. La consigliera (che è anche dirigente dell'ufficio scolastico territoriale) ha comunque osservato che la maggior parte dei bambini lucchesi è in regola con le vaccinazioni. Remo Santini (SìAmo Lucca) ha auspicato che la materia non sia più oggetto di speculazioni politiche. Fabio Barsanti (CasaPound) è intervenuto affermando che sarebbe stato meglio fare un consiglio comunale aperto sull'argomento, in modo da consentire ai genitori del comitato per la libera scelta in materia di vaccinazione di intervenire, ma Maria Teresa Leone (Lucca Civica) ha respinto il rilievo, affermando che le diverse posizioni dei genitori sono state comunque prese in considerazione in sede di commissione.