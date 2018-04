Politica



Aggressione a San Concordio, Barsanti (CasaPound): "Silenzio vergognoso delle istituzioni"

sabato, 14 aprile 2018, 15:00

"Mercoledì una donna è stata presa a pugni, senza motivo. Aggredita per la strada da un uomo, che dopo averla insultata l'ha colpita al volto rompendole uno zigomo. Il sindaco e il resto delle istituzioni non hanno ancora detto una parola. Il motivo? Perché l'aggressore è un immigrato". Attacca così il consigliere comunale Fabio Barsanti (CasaPound Italia), che aveva dato per primo la notizia dell'aggressione.

"Il silenzio da parte delle istituzioni è vergognoso - continua Barsanti - e più in generale a livello politico nessuno ha speso una parola per una cittadina aggredita brutalmente in pieno giorno, per la strada. Nessuna condanna dell'accaduto, nessuna solidarietà per la vittima. Questo silenzio è vera e propria omertà. La ragione è una sola: l'aggressore è un immigrato e quindi la notizia deve essere nascosta. I lucchesi ormai sono solo carne da macello. Eppure la giunta e la sinistra a parole si spendono sempre contro la violenza sulle donne. Ricordiamo tutti la polemica surreale dell'assessore Vietina, che fece rimuovere una maglietta da un negozio perché secondo lei istigava proprio questa violenza. Ma davanti a una donna presa a pugni l'assessore non dice una parola."

"Poco tempo fa due donne furono molestate in centro storico, nello stesso giorno. Anche in quel caso gli aggressori erano immigrati. Anche in quel caso nessun commento da parte delle istituzioni e dalla sinistra se non per accusare CasaPound di strumentalizzazioni. Ciò significa che se non ci fossimo espressi noi - continua la nota - sarebbero rimaste totalmente in silenzio. La violenza sulle donne per la sinistra è un brand, un valore relativo che cede davanti a uno per loro più importante: la tutela dell'immigrazione e del sistema economico e politico che ci gira intorno."