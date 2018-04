Politica



Angelini replica al presidente del Consorzio: "La sua è una gestione personalistica e poco trasparente"

giovedì, 19 aprile 2018, 08:51

Fortunato Angelini, consigliere di minoranza in assemblea, replica alla risposta del presidente del consorzio di bonifica sulla sua denuncia di gestione "personalistica dell'ente".



"Signor presidente - esordisce - ho letto la sua risposta alla mia denuncia di una gestione personalistica dell'ente e mi rafforza ad averla fatta! Lei è un bravissimo attore, fa il duro; nella sua risposta muscolare e confusa leggo "miseria, povertà di argomenti e arroganza personale". Mi muove rilievi di scarsa partecipazione ai lavori dei gruppi, ogni qualvolta non ho potuto partecipare ho inviato ai signori presidenti proposte e osservazioni degli argomenti in esame; in alcune occasione è stato lei a darmi delle risposte scritte che sono agli atti".



"Signor presidente - incalza - scenda sulla terra consortile, troverà un'altra realtà che oggi le sfugge, molto diversa dalla sua analisi. Non è forse vero che l'assemblea non si riunisce da oltre quattro mesi? Non è forse vero che non discute in aula interpellanze ed interrogazioni? Una gestione di questo tipo non è una gestione personalistica e poco trasparente di un ente? Non è forse vero che assume, da incarichi, emana bandi, modifica il pov? Non è vero che la regione Toscana su questi argomenti le ha inoltrato una nota di richiamo e di rispetto delle direttive regionali, sulle assunzioni di personale? Non è forse vero di aumento numerico di personale che non ha mai informato?"

"Come minoranza - conclude - continueremo la battaglia e la denuncia a vari livelli di una gestione a nostro avviso personalistica e poco trasparente dell'ente".