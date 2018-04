Politica



Bindocci (M5S): "Confcommercio ha capito finalmente con chi prendersela"

domenica, 22 aprile 2018, 17:21

Anche il consigliere grillino, Massimiliano Bindocci, interviene sulla diatriba tra Confcommercio e l'amministrazione comunale di Lucca.



"Sono contento - esordisce - che Confcommercio dopo essersela presa con me con un comunicato in cui anziché affrontare il problema mi attaccava personalmente, abbia individuato finalmente il vero interlocutore e con chi deve prendersela".



"Le 23 firme raccolte da un nostro attivista perché il comune faccia rispettare maggiormente le regole che distinguono la ristorazione dalle altre attività, a tutela della clientela e della qualità - spiega - non volevano togliere rappresentanza a Confcommercio nè a Confesercenti, ma ribadire che questa amministrazione dice alcune cose e ne fa altre. La Cosap e la poca promozione sono dei problemi, ma anche quello della ristorazione sregolata è un grosso limite ad una politica seria di turismo e commercio".



"Nell'incontro con Raspini, Mercanti ed il comandante dei vigili urbani Prina - continua - sono emersi diversi problemi condivisi e ci sono stati forniti i dati su una serie di controlli, di cui molti con sanzioni (sopratutto su tassa di soggiorno, che noi nel programma elettorale contestammo), ma siamo usciti con l'ansia convinzione che si deve e si può fare meglio per selezionare i furbi rispetto a chi è in regola in nome della concorrenza leale".



"Speriamo - conclude - di aver imposto la attenzione su un problema che riguarda alcune categorie, ma anche l'intera città e siamo contenti ad aver stimolato Confcommercio a ritrovare il giusto spirito".