Bindocci: "Rsa, la giunta tenga presente quanto si è votato"

martedì, 17 aprile 2018, 08:58

Massimiliano Bindocci, esponente del Movimento 5 Stelle in consiglio comunale, torna a parlare della questione relativa alla Rsa invitando la giunta a salvare un'accoglienza per gli anziani e i posti di lavoro.



"Il consiglio comunale sulla questione delle Rsa aveva dato poche ma chiare indicazioni - esordisce - ; da quello che sembra stia emergendo la strada battuta sarebbe un'altra e questo non può andare bene. Sembra che si stia facendo di tutto per chiudere la struttura e non dare più proroghe, mentre invece doveva darsi una ultima proroga per fare il bando (in cui prevedere ristrutturazione) e fino a che non veniva fatta assegnazione andare avanti come è accaduto in questi anni".



"Nel consiglio - spiega - si è votato di valutare al più una porzione di Campo di Marte. E la dicitura votata da tutto il consiglio comunale di valutare con legali e dirigenti la soluzione che garantiva i posti di lavoro, ma sopratutto di agire conseguentemente, voleva dire proprio questo... Invece si parla di chiudere e licenziare tutti favorendo al più percorsi di ricollocamento. Esperienza già vista con le altre due Rsa e rivelatasi in gran parte fallimentare".



"Ogni percorso - sottolinea - che non prevede passaggi di personale diretti o cambi di appalto è un errore. La ventilata contestuale apertura di una residenza per anziani nelle vicinanze è quanto meno una curiosa combinazione da approfondire. Insomma l'invito estremo alla giunta ed al sindaco è quello di salvare una accoglienza per gli anziani e di salvare i posti di lavoro, ma l'imperativo democratico è quello di tener presente quanto si è votato. La giunta e il sindaco devono tenere recente quanto deciso insieme".



"Per cui - conclude - l'unica soluzione coerente è un'altra proroga; va costruito il bando, va fatto il passaggio di personale e poi sotto il nuovo gestore fare i lavori, il personale sarà già assunto e si potrà utilizzare in quel periodo gli ammortizzatori sociali. In questo modo si salvano luogo, e posti di lavoro. Non vorremmo che vi fossero interessi a fare diversamente. Altrimenti non capiamo perché si voglia percorrere un'altra strada. Per questo cercheremo di incontrare insieme ad altri colleghi i dipendenti, che non vanno lasciati soli, ma che meritano insieme agli anziani la solidarietà di tutta la città. Perché se si può perdere il lavoro per la crisi, non è accettabile perderlo per una cattiva amministrazione. Segue mozione che non vorremmo fosse disattesa".