Politica



Borselli (Lucca in Movimento): "L'amministrazione Tambellini fermi il fenomeno dell'accattonaggio"

lunedì, 30 aprile 2018, 09:26

Serena Borselli di Lucca in Movimento interviene per denunciare il fenomeno dell'accattonaggio a Lucca ed invita il primo cittadino Alessandro Tambellini a prendere delle misure per arginare la diffusione sul territorio.



"Ormai - esordisce - l'accattonaggio è diffuso purtroppo su tutto il territorio comunale, venditori abusivi (poi l’attuale amministrazione diminuisce i mercatini per contrastare l'abusivismo) che vendono fazzoletti, accendini, calzini, fiori e chincaglieria varia. Fuori dai negozi, dai bar, dai supermercati ed in tutte le attività commerciali. Accattonaggio anche molesto, attivato cioè con insistenza e con azioni di disturbo. Davanti ai supermercati chiedono la moneta del carrello, seguendo il malcapitato fino all'auto".



"L'amministrazione comunale - dichiara - dovrebbe tutelare cittadini lucchesi e turisti che vengono assaliti. Basta con questo accattonaggio ovunque, anche tre o quattro richieste di elemosina in una sola mattinata. Che vengano “invitati” ad andarsene, con controlli delle forze dell'ordine, i supermercati dovrebbero avere all’esterno e nei parcheggi sotterranei, addetti di sicurezza ( alcuni fortunatamente per noi già li hanno )".



"Inutile - conclude - fare multe o sanzioni a chi vende abusivamente, non verrebbero mai pagate".