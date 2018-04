Politica



Caredio fa gli auguri al nuovo cda ma smentisce il sindaco: "L'ho saputo dai giornali"

sabato, 14 aprile 2018, 00:38

di eliseo biancalana

"Auguro buon lavoro al nuovo cda" ha affermato Francesco Caredio, in questo colloquio con La Gazzetta di Lucca. Il presidente uscente di Lucca Crea, la società che organizza Lucca Comics and Games, è al centro di un'infuocata polemica politica scaturita dal suo mancato rinnovo al vertice dell'azienda partecipata del comune di Lucca.

"La polemica è nata così, un po' in modo estemporaneo – ha commentato –. Io sono rimasto soltanto amareggiato dal fatto che (nonostante ci fossero state avvisaglie e poi anche a livello di scelte di cda si capiva che ci sarebbe stato un avvicendamento) non c'è stato nessun contatto da parte dell'amministrazione comunale per dire "grazie di quello che hai fatto, è stato bello, ora si cambia". Mi bastava quello".

Classe 1963, Caredio è stato prima presidente di Lucca Comics and Games s.r.l. dal luglio 2008 al maggio 2014, poi amministratore unico fino al luglio 2015 e dopo nuovamente presidente. Nel 2016 Lucca Comics and Games (dopo aver acquisito il Polo Fiere) ha preso il nome di Lucca Crea. Di recente è arrivata la notizia della nomina del nuovo consiglio d'amministrazione, con Mario Pardini presidente. Caredio ha affermato di aver saputo delle nuove nomine dai giornali. "Me lo potevano anche dire direttamente senza farmelo leggere" è stata la sua considerazione. L'intenzione sembra essere comunque quella di gettare acqua sul fuoco della polemica. "Dopo tanto tempo è giusto anche cambiare a livello di cda, questo ci mancherebbe" ha infatti dichiarato.

In ogni caso, il bilancio che Caredio fa del suo periodo alla guida dell'azienda è positivo. "Sono particolarmente soddisfatto, penso di aver fatto tutto nell'interesse della città di Lucca" ha sostenuto, ricordando che il festival del fumetto si è ingrandito molto in questi anni, "con chiaramente l'ausilio di tutto il gruppo – ha sottolineato – che è stato fatto crescere e consolidare intorno alla manifestazione; da ragazzi sono diventati manager, con l'aiuto indispensabile di Renato Genovese, l'ex direttore".

Ma cosa farà in futuro l'ex presidente di Lucca Crea? "Andrò a vedere i Comics da cittadino – ha risposto –. Dal punto di vista professionale, proseguo il mio lavoro di geologo libero professionista. Poi mi sono appassionato al basket femminile, perderò tempo con quello".