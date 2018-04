Politica



CasaPound sulle nomine in Lucca Crea (Comics): "Il Pd paga le cambiali elettorali. Grave danno per Lucca"

venerdì, 6 aprile 2018, 14:53

"Nelle partecipate il Pd paga le cambiali elettorali: altro che merito, in Lucca Crea hanno nominato un prestigiatore". Interviene così il consigliere comunale Fabio Barsanti (CasaPound) in merito alle nomine del Comune nelle società partecipate. Per quanto riguarda Lucca Crea, che gestisce anche i Comics, sono stati nominati nel consiglio di amministrazione Mario Pardini, Aldo Gottardo e Marzia Riccomi.

"Siamo stanchi di assistere a decisioni poco trasparenti che riguardano settori essenziali per Lucca - continua Barsanti - e che le partecipate vengano usate dal Pd per pagare i propri debiti politici. Aldo Gottardo rappresenta il caso più clamoroso. Due mesi prima delle ultime elezioni comunali aveva contestato pesantemente Tambellini per le sue scelte in tema di animali. Due mesi dopo si è invece candidato in suo appoggio, garantendo una stampella animalista e ambientalista al Pd. Ora Gottardo, di professione prestigiatore, viene eletto in una partecipata che nulla ha che vedere né con gli animali né con l'ambiente, che sono serviti solo come paravento."

"Avevo già detto l'anno scorso che gli animalisti di Gottardo erano in cerca di una ricompensa - continua la nota - e oggi abbiamo la riprova: ma a pagarla è tutta Lucca. Anche la nomina di Riccomi, ex assessore Pd ad Altopascio, contraccambia l'apporto elettorale ricevuto da Tambellini dal comune vicino? I Comics sono un settore vitale per la città e devono essere governati da persone con competenza ed esperienza. Dei tre nuovi nominati Pardini è l'unico ad avere dei requisiti, anche se la sua nomina - visto che si era speso per Marcello Pera alle scorse comunali - pone delle domande sul rapporto fra Pera a Tambellini e più in generale su di un ambiente 'di centrodestra' che vive serenamente anche alla corte del centrosinistra. In tutto questo Lucca Crea perde Francesco Caredio, che ha lavorato sempre bene per i Comics in questi anni. Ma purtroppo ora gli è mancato il requisito più importante: essere allineato politicamente al Pd."