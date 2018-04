Politica



Caso Ciancarella, Tambellini e Menesini: "Pronti a testimoniare davanti al Tar"

mercoledì, 11 aprile 2018, 14:41

di eliseo biancalana

I primi cittadini di Lucca e Capannori, Alessandro Tambellini e Luca Menesini, si sono detti pronti a testimoniare davanti al TAR che Mario Ciancarella lotta attivamente da 30 anni contro il provvedimento di radiazione nei suoi confronti. È quanto emerso dalla conferenza stampa che si è svolta stamani a palazzo Orsetti.

Nel 1983 il capitano dell'aeronautica Mario Ciancarella venne radiato con infamia con decreto firmato dal presidente della Repubblica Sandro Pertini. Nel 2016 il tribunale di Firenze ha però accertato che quella firma è falsa. Ciancarella (che attualmente gestisce con la figlia il caffè letterario Luccalibri) vorrebbe di conseguenza essere reintegrato, perché essendo falsa la firma, l'atto andrebbe considerato nullo e quindi dovrebbero venir meno i suoi effetti. Recentemente però i giudici amministrativi hanno però ritenuto che "il comportamento complessivo di Ciancarella in tutti questi anni sembrerebbe comunque incompatibile con la volontà di voler opporsi al procedimento" e hanno chiesto all'ex capitano di produrre prove che giustifichino questo ritardo.

"Noi siamo indignati per questa richiesta e insieme con tanti altri abbiamo deciso di prendere parola per dire che noi c'eravamo e possiamo testimoniare" è scritto nel documento diffuso dai promotori della petizione a favore di Ciancarella, che ha raggiunto 1000 adesioni. Una petizione che è stata promossa da Raffaello Martini, che oggi era in comune assieme ad altri amici e sostenitori dell'ex capitano: Cecilia Carmassi, Alessio Ciacci, don Alessandro Bertolacci, Chofouka Salah e Aldo Zanchetta. Presenti alla conferenza anche lo stesso Ciancarella, accompagnato dalla figlia Talitha e dalla moglie Luciana Luciani. A tutti loro, Tambellini e Menesini hanno espresso il proprio sostegno.

"Siamo qui per testimoniare che l'impegno di Ciancarella per ottenere la verità è stato pieno" ha infatti affermato Tambellini, che ha ricordato di essere venuto in contatto con la vicenda già prima della sua elezione a sindaco. "La mia testimonianza è di piena solidarietà a Mario" ha ribadito il primo cittadino. Anche Menesini ha ricordato di conoscere Ciancarella da tempo e di averlo sempre visto provato dalla vicenda e di essere pronto a testimoniarlo. "Come uomo delle istituzioni sono profondamente convinto che deve essere fatta chiarezza e giustizia" ha affermato il primo cittadino di Capannori (nonché presidente della provincia), che ha invitato i cittadini a interessarsi della questione. Solidarietà a Cincarella è venuta anche dal presidente del consiglio comunale del capoluogo, Francesco Battistini. "Speriamo di dare ulteriore impulso alla ricerca della verità" è stato il suo auspicio.