Politica



Chiari (FdI): "Centri di accoglienza turistica, presenteremo un'interrogazione alla giunta"

giovedì, 5 aprile 2018, 13:00

"Tambellini, come suo solito, manda avanti gli altri e il centrosinistra si affida a due consiglieri comunali per rispondere con impreparazione a quanto noi abbiamo rilevato riguardo ai Centri di Accoglienza Turistica" lo dichiara Marco Chiari, segretario Fratelli d'Italia Provincia di Lucca.

"Rimarcando che la mia domanda era rivolta alla giunta, chiedendomi perché questa abbia bisogno di rispondere tramite 'difensori civici' e temendo che Martini e Del Greco siano stati annebbiati forse dall'aver mangiato troppe uova di Pasqua. Evidentemente hanno letto male il comunicato di FdI – continua Chiari – ricordo che gli immobili di cui ho parlato si trovano in punti strategici della città, sono stati pensati dalle amministrazioni di centrodestra (Fazzi e Favilla) e ci sono stati degli investimenti che, affidandoli a soggetti terzi per scopi terzi, non portano benefici alla comunità che ha dovuto sborsare, ad esempio, 250 mila euro circa per quello alla Stazione (affidato alla Scuola Pertini per tenerlo chiuso) e circa 700 mila euro per la ristrutturazione di quello in viale Luporini".

"Questo modo di fare dimostra, una volta di più l'inefficienza della giunta comunale che, trovando scuse e parlando (per bocca di due consiglieri) di cose non dette non risponde a domande come: quali sono gli obblighi che hanno gli affidatari? A che titolo sono stati fatti gli affidamenti e con quali obblighi di orari? Chi paga le manutenzioni? Su chi gravano i costi delle strutture deserte e abbandonate? – chiede il Segretario FdI Provincia di Lucca – La città aveva tre strutture destinate a ricevere turisti in tre zone strategiche (viale Luporini, Stazione e Porta Elisa che dovrebbe essere stata affidata all'associazione Radio Amatori ma risulta anch'essa sprangata e non utilizzabile per lo scopo per cui è stata creata). Tutte queste strutture oggi non sono più utili e sono stati buttati al vento soldi non rispettando le finalità per cui sono stati investiti. A tale proposito sarà presentata dal nostro gruppo consiliare una specifica interrogazione a cui non si potrà esimere l'amministrazione dal rispondere".