Politica



Chiari (FdI): "Lucca Crea, Caredio persona poco gradita"

venerdì, 13 aprile 2018, 13:35

Il segretario Fratelli d'Italia Provincia di Lucca Marco Chiari interviene duramente sul siluramento di Francesco Caredio dalla società partecipata Lucca Crea e sulle parole spese dall'amministrazione comunale per giustificare l'allontanamento dello stesso.

"Sembra quasi di trovarsi di fronte a un linguaggio di stampo mafioso leggendo parole come 'ingerenze improprie' e messaggi che le maggiori testate hanno tradotto con 'era stato avvisato' – dichiara il segretario FdI – Così sarebbero interpretate da uno studioso della lingua, ma noi sappiamo che si tratta meramente di un gioco politico che il PD è solito mettere in atto dove (ancora) governa: mandare avanti chi ha o prende la tessera non guardando alla competenza delle persone. La macchina amministrativa non deve essere un circolo chiuso".

"Secondo noi – continua Chiari – nelle partecipate dovrebbero essere inserite persone competenti ed esperte e non una 'dirigenza politica'. Quando il comune parla di 'eccessive personalizzazioni dei ruoli' incappa nei suoi consueti controsensi: vediamo infatti che in altre società sono stati confermati gli stessi presidenti".

"Caredio dal 2008 ha dimostrato di aver acquisito grandissima competenza ed è riuscito a creare una struttura cresciuta negli anni che ha portato a Lucca un prodotto altamente qualitativo e un ritorno notevole per le casse comunali: il Lucca Comics & Games, kermesse famosa a livello mondiale – sottolinea Chiari – Rimuovere le persone capaci è l'ennesima dimostrazione dell'incompetenza dell'amministrazione, pardon, delle amministrazioni Tambellini".

"Ci piacerebbe – prosegue l'esponente di Fratelli d'Italia – capire quanti curricola ricevuti fossero nettamente superiori a quelli di Caredio e sapere se tutti quelli ricevuti sono stati analizzati senza malizie politiche. C'era qualcuno con 'competenza e esperienza' maggiori di Caredio? Qualcuno che abbia creato una manifestazione come il Comics in grado di portare 200 mila presenze in città? Ci pare che il difetto di Caredio sia stato quello di non sottomettersi alla volontà politica del sindaco e forse di non riconoscersi nella volontà politica della sinistra. Leggendo che ha 'appreso con largo anticipo la volontà di non rinnovare' il messaggio che ci arriva è che Caredio fosse effettivamente una persona poco gradita".