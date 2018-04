Politica



Comitati sanità di Lucca: "Sorpresi e preoccupati per la costituzione della SdS della Piana"

lunedì, 16 aprile 2018, 11:58

I Comitati Sanità di Lucca si dicono sorpresi e preoccupati dopo l'annuncio della costituzione della Società della Salute della Piana da parte della Conferenza dei Sindaci della Piana di Lucca.



"La Conferenza dei Sindaci della Piana di Lucca - esordiscono - ha ufficialmente annunciato la costituzione della Società della Salute della Piana: " una società consortile che gestirà in modo integrato e innovativo i servizi socio-sanitari e assistenziali erogati all'interno dell'area territoriale della Piana di Lucca dall'Azienda Usl Toscana Nordovest e dai Comuni di Lucca, Altopascio, Capannori, Montecarlo, Pescaglia, Porcari, Villa Basilica, superando frammentarietà e disomogeneità". E sintetizzato l' "ampio percorso partecipativo", ovviamente, che dovrebbe rendere operativo il consorzio dal 1^ gennaio 2019. Noi dei Comitati Sanità di Lucca siamo sorpresi e preoccupati. Detto con appropriate e sperimentate parole sembra tutto facile. Ma non è così".

"Ci chiediamo - spiegano - quale possa essere il vantaggio della creazione di questa una nuova struttura, costosa e complessa per affiancare (o inglobare ) l'esistente. Il precipuo scopo di integrazione dei servizi sanitari e socioassistenziali non richiede necessariamente la creazione di questo gigante amministrativo cosi impegnativo e costoso. Possono essere adottati percorsi più snelli e funzionali con semplici accordi omogenei tra gli assessorati al sociale dei vari comuni e l'azienda USL. L'accordo non richiede alcuna struttura organizzativa ma la definizione di ciò che è sociale e ciò che è sanitario in modo tale che non si carichi, come avviene ora, il sociale sul sanitario e si brucino le risorse sanitarie per il sociale".

"Del resto - continuano - la storia parla da sé. Difficoltà organizzative, burocrazia paralizzante , costi non sostenibili . Su questi ultimi poi impossibile fare chiarezza per generale opacità o addirittura mancanza di trasparenti e puntuali rendiconti. Il risultato è che le finalità previste non sono state realizzate, si sono sprecati finanziamenti nell'ordine di centinaia di migliaia di euro, che avrebbero potuto servire al miglioramento dei servizi sanitari e non solo , si è creata una "riserva" di nuovi superpagati burocrati da riciclare. Magari in veste di liquidatori profumatamente retribuiti, come già si è verificato. Ormai neppure la Regione, creatrice del progetto, sembra spingere più di tanto in questa direzione, anzi".

"Perché dunque - incalzano - dovrebbe Lucca e il suo territorio avviarsi su questo già non sempre felicemente sperimentato percorso ? In un momento di non facile gestione dei servizi (sanitari e sociosanitari) locali si potrebbe quasi pensare a un tentativo di "distrazione di massa". E infine nell'attuale contesto economico finanziario creare nuove e costose strutture vuol dire privare i Cittadini di risorse che potrebbero essere convogliate in servizi essenziali".

"A nome della cittadinanza tutta - concludono -, che attende interventi semplici e immediati che mitighino e cancellino le difficoltà e gli ostacoli quotidiani di chi ai Servizi della Sanità si rivolge, chiediamo alla saggezza dei nostri amministratori un profondo ripensamento".