Condanna dell'ex comandante della polizia municipale: il comune attende di conoscere il dispositivo della sentenza

martedì, 17 aprile 2018, 15:55

Elisa Montemagni, capogruppo in Consiglio regionale della Lega interviene in merito al fatto di cronaca che ha visto protagonista un nordafricano che ha aggredito due donne

martedì, 17 aprile 2018, 13:33

Roberta Betti, segretario politico di SìAmoLucca, denuncia il silenzio assordante della giunta comunale a seguito degli ultimi fatti di cronaca avvenuti a Lucca, con due donne aggredite e picchiate selvaggiamente

martedì, 17 aprile 2018, 11:40

Luciano Cotrozzi, della Cisl Fp Lucca, commenta l'inizio delle votazioni all'interno della Usl Toscana Nord Ovest per il rinnovo delle Rsu

martedì, 17 aprile 2018, 08:58

Massimiliano Bindocci, esponente del Movimento 5 Stelle in consiglio comunale, torna a parlare della questione relativa alla Rsa invitando la giunta a salvare un'accoglienza per gli anziani e i posti di lavoro

lunedì, 16 aprile 2018, 17:54

Analizzare la situazione di crisi finanziaria delle Province per trovare risposte che consentano a queste istituzioni di riprendere a garantire servizi essenziali efficienti e investimenti per la messa in sicurezza dei 130 mila chilometri di strade provinciali e delle 5100 scuole superiori.

lunedì, 16 aprile 2018, 11:58

I Comitati Sanità di Lucca si dicono sorpresi e preoccupati dopo l'annuncio della costituzione della Società della Salute della Piana da parte della Conferenza dei Sindaci della Piana di Lucca