Consani (SìAmoLucca): "Vendita di Gesam Gas e Luce un danno per i lucchesi, Tambellini paga la sua cambiale politica a Rossi"

martedì, 24 aprile 2018, 14:37

SìAmoLucca ha votato contro la delibera approdata in consiglio comunale sulla vendita di Gesam Gas e Luce, e che fa rientrare sotto il Comune alcuni servizi pubblici come cimiteri, riscaldamento e illuminazione pubblica. A riassumere la posizione della lista civica è il consigliere comunale Cristina Consani. "La maggioranza di centrosinistra ci considera in grado di bere qualunque favola ci viene raccontata - attacca la Consani a nome del gruppo -. Ci è stato detto che questa è una delibera che permette alla Gesam di partecipare alla gara provinciale del gas. Ma è una bufala, perché la possibilità di partecipare alla gara provinciale stessa è stata già garantita dalla legge del 2012". SìAmoLucca ritiene al contrario che si sia voluta indebolire Gesam spa in vista della gara per la gestione del gas, facendo gli interessi di Toscana Energia. "L'amministrazione Tambellini cerca di convincerci di aver fatto una grande apertura all'opposizione - commenta la Consani -. In realtà la delibera approvata serve a mettere una pietra tombale sulla partecipazione della Gesam Reti Spa alla gara del gas stessa, facendo passare il controllo a Toscana Energia, a danno dei lucchesi. L'amministrazione, insomma, ritorna alla posizione iniziale di Bortoli". "Per questa amministrazione - prosegue Consani - fra vendita, prevista da legge Madia, e permuta non esiste differenza. E invece differenze ci sono. Si va dunque al concambio, ma intanto non si è discusso del contratto Calore, che solo a marzo è stato dichiarato scaduto, dopo aver appunto calcolato il valore per il concambio. Lo stesso valga per i servizi cimiteriali che erano stati affidati illegittimamente. Applicare la legge Madia significava aprire un profondo confronto e discutere su come impiegare le risorse che sarebbero derivate dalla vendita. C'era molto da discutere se si voleva conservare ai lucchesi Gesam Spa. Si poteva, per esempio, continuare sulla posizione del professor Stancanelli, non contro ma assieme a Toscana Energia, attraverso un'Ati. Su queste basi Stancanelli aveva convinto il professor Becattini di avviare la nascita di un'Ati comune. Tutto questo è venuto meno a partire dal 2012 quando l'amministrazione Tambellini si è resa disponibile all'operazione voluta anche dal governatore della Regione Toscana, Rossi. Tambellini che - aggiunge la Consani - paga così a Rossi la sua cambiale politica con la vendita di Gesam Gas e Luce e con la cessione del 2,98 per cento delle quote. Con l'annullamento del bando di gara, inoltre, si è permesso a Toscana Energia di mettersi in regola per la procedura. Proprio Toscana Energia quindi prenderà il controllo delle reti provinciali anche grazie alla capacità finanziaria di Gesam Reti Spa. I cittadini non saranno contenti perché verrà ridotta la città a una delle tante periferie anonime della Regione. Vogliamo che il nostro voto contrario - conclude la Consani a nome della lista civica - rimanga ben conservato negli atti del consiglio comunale, perché si ricordi che c'era qualcuno come noi disposto a mobilitarsi contro i beni pubblici dismessi". SìAmoLucca è inoltre preoccupata per il futuro dei lavoratori Gesam.