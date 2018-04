Politica



Consiglio comunale diviso sulla Siria, Lega e CasaPound difendono Assad

giovedì, 19 aprile 2018, 23:15

di eliseo biancalana

La crisi siriana divide il consiglio comunale di Lucca. È stata infatti approvata una mozione a favore dell'impegno del comune a sostegno di iniziative per la pace in Siria, con i soli voti favorevoli del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle. Durante il dibattito Lega e CasaPound hanno preso le difese del presidente siriano Assad, e alla fine il centrodestra e l'estrema destra non hanno partecipato al voto.

È stato il capogruppo PD Renato Bonturi a presentare la mozione, spiegando che l'intenzione del testo è quella di accendere un faro sul conflitto, spendendo parole di pace e chiedendo al governo e all'UE di favorire una soluzione diplomatica della crisi. La mozione chiede inoltre al comune di aderire alle iniziative delle associazioni del territorio per la pace in Siria. Il testo ha avuto l'appoggio del consigliere pentastellato Massimiliano Bindocci, che ha chiesto di aggiungervi un riferimento all'articolo 11 della Costituzione (che afferma che l'Italia ripudia la guerra). Richiesta accolta dal centrosinistra, che ha sostenuto compatto il testo.

Ma il dibattito ha dato l'occasione al consigliere Giovanni Minniti di esprimere la posizione della Lega sul conflitto. Minniti ha espresso duri giudizi sulla recente decisione di Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna di bombardare la Siria. Il consigliere ha accusato il governo americano di essere responsabile del caos mediorientale per aver appoggiato le cosiddette "primavere arabe", mentre ha elogiato la Russia per aver combattuto l'Isis. Minniti ha anche espresso la convinzione che l'attacco chimico che ha provocato l'intervento occidentale non sia stato realizzato da Assad ma dai ribelli. "Io invidio le sue certezze" ha commentato il presidente del consiglio comunale Francesco Battistini.

La polemica ha avuto un risvolto locale, quando Daniele Bianucci (Sinistra con Tambellini) ha criticato CasaPound per aver affisso uno striscione pro-Assad in via degli Orti. Fabio Barsanti ha difeso il gesto del proprio partito, ribadendo il proprio sostegno al presidente siriano. L'ex candidato sindaco ha inoltre attaccato il Movimento 5 Stelle perché avrebbe assunto posizioni filo-occidentali. Sembra però che non tutti nell'opposizione abbiano condiviso i toni anti-americani degli interventi di Minniti e Barsanti, ma il centrodestra ha comunque mantenuto la sua unità non partecipando al voto.