Politica



Consiglio: declassare la Bretella. M5S attacca il centrodestra

giovedì, 19 aprile 2018, 23:21

di eliseo biancalana

Il consiglio comunale del capoluogo ha approvato all'unanimità la mozione presentata dal consigliere Massimiliano Bindocci che chiede il declassamento dell'autostrada Bretella o almeno di garantirne la sicurezza e una tariffa adeguata. Ma il fatto che gran parte dei consiglieri di minoranza non abbia partecipato al voto provoca la reazione negativa del consigliere pentastellato che accusa il centrodestra di incoerenza.

Nel presentare la mozione, Bindocci ha ricordato che la pericolosità dell'autostrada Bretella è stata purtroppo confermata dal tragico incidente del luglio dell'anno scorso in cui perse la vita una bambina di otto anni. La Bretella A11/A12 è priva di una corsia di emergenza per gran parte del suo percorso e l'incidentalità in tale tratto autostradale è molto alta. La mozione impegna pertanto il comune a costituire un tavolo tra gli enti locali e istituzionali interessati dal tratto autostradale, e di proporre o il declassamento del tratto (in considerazione che la minore velocità ridurrebbe l'incidentalità) o delle misure alternative qualora la via preferenziale non fosse possibile.

Il centrosinistra ha appoggiato il testo, mentre nel centrodestra ha votato a favore solo il neoconsigliere Alessandro Di Vito. Un atteggiamento che non è piaciuto all'esponente grillino che ha rinfacciato ai colleghi di minoranza di aver votato a favore in commissione. "La coerenza è un optional" ha attaccato in una nota diffusa dopo il consiglio.