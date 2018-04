Politica



Consiglio, via libera a scissione Gesam spa. Forza Italia annuncia segnalazione all'Anac

martedì, 24 aprile 2018, 00:57

di eliseo biancalana

Via libera del consiglio comunale del capoluogo al progetto di scissione asimmetrica di Gesam spa. La relativa delibera è stata approvata con il voto favorevole della sola maggioranza di centrosinistra. Contrarie le opposizioni, con Forza Italia che ha annunciato l'intenzione di presentare delle segnalazioni all'Anac e all'Autorità per l'energia contro il provvedimento. Nella stessa seduta, il consiglio ha anche approvato all'unanimità una mozione per la riqualificazione del quartiere Piaggione.

La delibera sulla scissione dell'azienda è stata esposta dal vicesindaco Giovanni Lemucchi, e fa seguito a una precedente dell'ottobre 2017, che aveva approvato la bozza di scissione asimmetrica presentata da Gesam spa rinviando a un successivo momento l'approvazione del progetto e la definizione dei valori di concambio. L'operazione prevede infatti che Toscana Energia e il comune di Capannori (che sono soci di minoranza di Gesam spa) non avranno partecipazioni nel capitale sociale delle società beneficiarie della scissione (Lucca Holding spa acquisirà infatti da Gesam spa, attraverso la controllata Lucca Holding Servizi, le attività concernenti cimiteri, illuminazione e riscaldamento) ma in cambio aumenteranno la loro partecipazione azionaria in Gesam spa che (a seguito di modifica statutaria) assumerà il nome di Gesam Reti e servizi. Quindi mentre Lucca Holding spa (controllata dal comune di Lucca) passerà dal 59,69 per cento al 56,71, Toscana Energia salirà dal 40 al 42,96 per cento e il comune di Capannori dallo 0,31 allo 0,33. Il progetto deve essere approvata da tutti e tre i soci, il comune di Capannori dovrebbe farlo nel consiglio comunale previsto per oggi.

Lemucchi ha spiegato che l'obiettivo dell'operazione è risolvere le criticità riscontrate nelle modalità di affidamento dei servizi cimiteriali, di gestione della pubblica illuminazione e degli impianti termici, senza esborsi di denaro per il comune. La maggioranza di centrosinistra ha condiviso le riflessioni del vicesindaco, con gli interventi di Claudio Cantini (Lucca Civica) e Francesco Lucarini (Sinistra con Tambellini). Dall'opposizione è invece arrivata una pioggia di critiche. Cristina Consani (SìAmo Lucca) ha accusato la giunta di indebolire Gesam spa in vista della gara per la gestione del gas, facendo gli interessi di Toscana Energia. Marco Martinelli (Forza Italia) ha criticato i valori di concambio fissati dalla delibera perché non terrebbero conto della disdetta del contratto gestione Calore. Alla luce di questo e di altri rilievi tecnici, il capogruppo di Forza Italia si è riservato di segnalare le presunte anomalie agli enti competenti. Nicola Buchignani (Fratelli d'Italia) ha espresso preoccupazione per il futuro dei lavoratori. Lemucchi ha controreplicato sottolineando che il comune manterrà il controllo di Gesam Reti e servizi mentre la partita sulla gara del gas è ancora da giocare. Ha inoltre garantito che dall'operazione non deriveranno contraccolpi per i lavoratori. Alla fine la deliberazione è passata con il sì della maggioranza (PD, Sinistra con Tambellini, Lucca Civica), il no di FI, FdI, Lega, SìAmo Lucca, Lucca in Movimento, M5S, CasaPound, e il non voto di Lei Lucca.

Al successivo punto all'ordine del giorno del consiglio era prevista una mozione del consigliere Fabio Barsanti (CasaPound) sui problemi degli abitanti del Piaggione. Il consigliere ha però accettato di ritirare il suo testo per aderire a una mozione sullo stesso tema concordata con gli altri gruppi. La mozione impegna il sindaco e la giunta a presentare un progetto per la riqualificazione del quartiere.