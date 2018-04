Politica



Cosentino si dimette da consigliere comunale

giovedì, 5 aprile 2018, 19:26

di aldo grandi

Una decisione sofferta. La scelta di abbandonare il posto di consigliere comunale conquistato a suon di preferenze alle elezioni amministrative di giugno. Ma una decisione irrevocabile senza ombra di dubbio quella annunciata questa mattina da Samuele Cosentino, 47 anni, consigliere comunale di SìAmo Lucca. Al suo posto Alessandro Di Vito, medico del pronto soccorso di Lucca, anche lui consigliere comunale della formazione civica guidata da Remo Santini.

"Ho preso questa decisione - spiega Samuele Cosentino - a seguito della mia nomina, da parte di Confcommercio, all'interno della commissione formatasi in Camera di Commercio che avrà il compito di rilanciare il Desco edizione 2018. Per me è una scelta fatta nel segno della continuità e della coerenza. Così come mi ero reso disponibile a dare il mio contributo alla città impegnandomi politicamente, ora continuo ad essere a disposizione laddove si ritiene che la mia competenza possa essere maggiormente utilizzabile".

Cosentino, e quegli oltre 300 elettori che le avevano dato fiducia votandola?

Li sento tutti sulle spalle. Li ringrazio ancora per questa occasione che hanno deciso di darmi e, come già detto, non mi tiro indietro. Il Desco è una delle manifestazioni più importanti della città che ha un grosso impatto anche per l'indotto che crea ed essere nominato nell'anno del rilancio di questa manifestazione, in questa commissione delicata, è un modo per continuare a dare il mio contributo alla vita di questa città. Ci sono molte situazioni che stavo seguendo personalmente, in particolar modo nell'ambito degli alloggi popolari, delle vacnze per anziani, nell'ambito del turismo ed anche della cultura. Queste pratiche sono sicuro che i miei colleghi consiglieri sapranno portarle a termine sapendo che possono sempre contare sul mio aiuto e sulla mia disponibilità.

Sia sincero. Uno come lei, abituato ad essere decisionista e iperattivo, mal si trovava seduto sulle lungaggini burocratiche e politiche di un'assise come quella di Palazzo Santini, per di più all'opposizione?

Vero così come è vero che la politica vissuta dall'interno insegna che le lungaggini, spesso, derivano dalla eccessiva burocrazia e non dalla inoperatività di una amministrazione. Ho imparato ad aspettare, a dialogare, ma, soprattutto, dalla campagna elettorale e dall'esperienza in consiglio ho imparato ad ascoltare. Remo Santini dice sempre che sono troppo democristiano.

Democristiano si fa per dire. Lei aveva il suo posto, sia pure non una poltrona, ma l'ha abbandonata. Non tutti avrebbero fatto la sua scelta.

La mia nomina non è arrivata dalla Camera di Commercio, bensì da Confcommercio. Lo statuto dell'associazione non consente incarichi per chi ricopre cariche politiche.

Scusi, ma non glielo ha mica ordinato il direttore di Confcommercio Rodolfo Pasquini di accettare.

No, infatti non me lo ha ordinato. Ha fatto il mio nome per questa commissione e ciò mi ha onorato.

A noi non ce lo toglie dalla testa nessuno che lei si fosse stancato di dover trascorrere ore seduto a Palazzo Santini senza poter fare niente di quello che ha in mente per la città.

Ovvio che se fossi statos eduto sui banchi di maggioranza avrei agito diversamente dall'attuale amministrazione, ma fa parte dei ruoli. Ciò non vuol dire che mi ero stancato di fare il consigliere comunale. Ho sempre cercato di interpretare l'incarico con grande senso di responsabilità e di equilibrio convinto che l'opposizione fine a se stessa non porti ad alcun risultato.

E Remo Santini come l'ha presa?

Questa esperienza ha legato me e Remo moltissimo dal punto di vista personale. Con Remo ho condiviso tutto, anche gioia e profonda delusione. A tratti anche sconforto. Ci lega una profonda stima reciproca. Per questo so che, in fondo, Remo è felice che io possa realizzarmi in un ruolo in cui sono sicuramente più a mio agio, in cui mi posso esprimere con maggiore libertà ed in cui posso giocarmi tutte le mie competenze.