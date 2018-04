Politica



Elettrodotto, il comitato Starc alla politica: "Analizzare situazione"

giovedì, 19 aprile 2018, 08:58

di eliseo biancalana

Fa discutere il via libera della commissione tecnica di VIA e VAS del ministero dell'ambiente all'opzione B1 presentata da Terna per il riassetto della rete elettrica 380 e 132 kV nell'area di Lucca. Dopo le prese di posizioni contrarie dei comuni di Lucca e Vecchiano, ieri sera si è svolta una riunione del Comitato STARC (Salute Tutela Ambiente Rispetto Cittadini).

Il comitato lotta da ormai cinque anni contro il progetto originario presentato dall'azienda Terna, che avrebbe dovuto coinvolgere i comuni di Massarosa, Camaiore, Vecchiano, San Giuliano Terme e Lucca. L'operatore che gestisce le reti per la trasmissione dell'energia elettrica aveva presentato al ministero anche tre alternative: le opzioni A1, A2 e B1. "È stato necessario indire questa assemblea per illustrare il parere che ha espresso la commissione tecnica di VIA e VAS del ministero dell'ambiente – ha spiegato a La Gazzetta di Lucca Lorella Lecca, segretaria del comitato –. La decisione presa dalla commissione è questa: parere assolutamente contrario al progetto originario, all'alternativa A1 e all'alternativa A2, e permesso favorevole alla B1, che sostanzialmente riprende il vecchio elettrodotto e lo sistema nella zone di Maggiano, dove il sindaco Tambellini aveva indicato un problema di emergenza sanitaria. Il progetto di elettrodotto si riduce a un raccordo di un paio di chilometri e a una stazione elettrica piccolina, di tipo blindato, nella zona delle Cateratte. Questa delibera non è definitiva perché deve essere convalidata dal decreto del ministro dell'ambiente, quindi non sappiamo oggi quello che sarà l'esito. Quello che possiamo dire che finalmente abbiamo visto l'abbondono di un progetto mostruoso e distruttivo come quello precedente, con 26 chilometri di linea e la devastazione totale in cinque comuni".

"Però ci sono dei problemi – ha continuato la segretaria –. Questo progetto B1 riduce la sua incidenza a due comuni (Lucca e Vecchiano) però presenta alcuni elementi che vanno visti e il ministero dei beni culturali ha espresso un parere molto articolato e sostanzialmente negativo". Il comitato si rivolge pertanto alla politica. "Chiediamo alla politica di analizzare bene la situazione, sono state fatte delle affermazioni un po' frettolose. La situazione è molto delicata, i cittadini hanno lottato per quattro anni per non vedere realizzata quest'opera devastante" ha spiegato la segretaria, che ha anche invitato i residenti delle zone interessate dal progetto a non dividersi proprio adesso ma a confrontarsi civilmente.

All'incontro con il comitato hanno partecipato anche i consiglieri comunali di Lucca Renato Bonturi e Marco Martinelli, il vicesindaco di Massarosa Damasco Rosi, l'assessore di Vecchiano Michele Nicolini, l'assessore di Camaiore Simone Leo, l'assessore Maria Elena Bianchi Bandianelli di San Giuliano e la consigliere comunale di Calci Simone Lena.