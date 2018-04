Politica



FdI: "Hotel Universo, Tambellini e Mammini sarete ricordati negli annali come i predecessori di una nuova fase urbanistica"

mercoledì, 4 aprile 2018, 11:24

Fratelli d'Italia risponde alle ultime dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa dal sindaco di Lucca Alessandro Tambellini in merito alla scala di sicurezza dell'Hotel Universo.



"Abbiamo visto - spiega - le ultime dichiarazioni rilasciate dal sindaco Tambellini al quotidiano La Nazione in merito alla scala di sicurezza dell'Hotel Universo e se ci possiamo permettere di farlo, vogliamo dare un consiglio all'Assessore Mammini che sta predisponendo il nuovo Piano Operativo per la città di Lucca: inserisca tra i vari articoli che andranno a disciplinare l'edificabilità del suolo e tra i vari interventi che saranno consentiti, anche quelli di 'scopo' e quelli conseguenti 'alle necessità delle persone e delle attività' in deroga alle normative edilizie/urbanistiche ma solo ed esclusivamente basato sulle proprie necessità personali. Sindaco ed assessore, in barba alle vigenti leggi che regolano lo sviluppo ed il consumo del territorio, sarete sicuramente ricordati negli annali come i predecessori di una nuova fase urbanistica"



Questo è quando sostiene il Dipartimento Urbanistica ed Assetto del Territorio di Fratelli d'Italia Lucca. "Se Tambellini e Mammini pensano che così facendo la città cresca - conclude -, non resti ferma al palo, vada avanti e si sviluppi, noi diciamo che è meglio che la stessa resti 'ferma' almeno non si creano danni al patrimonio artistico culturale della nostra Lucca. Invitiamo altresì tutti i cittadini che hanno necessità impellenti a costruire od ampliare dei fabbricati per le proprie necessità a farsi avanti e presentare agli organi competenti le loro istanze. Saranno sicuramente accolte da questa lungimirante amministrazione!"