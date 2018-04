Politica



FdI: "Pasqua e Pasquetta, promozione turistica gestita in maniera sommaria"

martedì, 3 aprile 2018, 12:26

“Pasqua e Pasquetta portano Lucca in prima pagina... peccato che il motivo è che la promozione turistica è gestita in maniera sommaria, forse peggio rispetto a quanto già avevamo denunciato con forza lo scorso anno” lo rileva il Dipartimento Turismo e Attività Produttive di Fratelli d'Italia Lucca.

“Mentre i circa 50 dipendenti dedicati al settore turismo (tra Itinera, il personale che la Provincia ha trasferito al Comune all'interno dell'ufficio turistico e quelli già in forza al Comune stesso) evidentemente si stavano godendo i pranzi in famiglia e i pic nic – dichiara Chiari – Il sottoscritto ha effettuato il sopralluogo dei tre Centri di Accoglienza Turistica in città (viale Luporini, Stazione e Porta Elisa) trovandoli chiusi, come lo scorso anno”.

“Nel 2015 Tambellini lanciò in pompa magna il sito web comunale sul turismo, oggi Palazzo Orsetti dà l'immagine di una Lucca immobile con il portale aggiornato a cadenza mensile, con nessun evento di rilievo ad eccezione di Verdemura durante un periodo clou come questo, nessuna indicazione per gli amanti di mercati e mercatini e con i musei più belli chiusi – chiude Chiari – Un secondo mandato, quello del Sindaco, che persegue quanto (non) fatto nel primo. Tambellini dovrebbe restare in carica per altri 4 anni e la sua politica può veramente danneggiare una città dalla bellezza e dalle potenzialità immense”.