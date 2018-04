Politica



Giovannelli (Lucca Civica): "Asfaltature, Casapound e SìAmo Lucca in cerca di visibilità"

giovedì, 5 aprile 2018, 08:57

Andrea Giovannelli, consigliere di Lucca Civica, attacca Casapound e SìAmo Lucca accusandoli di cercare visibilità fornendo contatti per la raccolta di segnalazioni riguarda, soprattutto, le asfaltature sulle strade comunali.



"Leggiamo in questi giorni - esordisce - che Casapound e SiAmo Lucca si stanno improvvisando anche uffici per le relazioni con i cittadini, ai quali forniscono mail, numeri telefonici e contatti Facebook per la raccolta di segnalazioni, in particolare relative alle asfaltature sulle strade comunali. Cosa non si fa per cercare di ottenere un po' di visibilità! Ai cittadini vorremmo chiarire solo un fatto, che gli interventi di ripristino sulle strade comunali toccano al Comune di Lucca e che il Comune di Lucca ha un proprio ufficio per le relazioni con il pubblico, che raccoglie segnalazioni e opportunamente le trasmette agli uffici di competenza, nel caso degli asfalti agli uffici tecnici del settore strade".



"Accanto alle asfaltature di tratti di strada - prosegue -, che sono iniziati in questi giorni dai viali di circonvallazione e che andranno avanti nelle prossime settimane, il Comune interviene anche attraverso le ditte regolarmente incaricate per ricoprire singole buche o crepe nell'asfalto. Come sottolineato nei giorni scorsi anche dall'assessore Marchini, le condizioni meteo di questo inverno hanno purtroppo aggravato la situazione dei manti stradali un po' su tutte le strade del territorio. Il Comune sta lavorando per rimettere quanto più possibile a posto le cose, raccogliendo per questo le segnalazioni dei cittadini e andando a verificare direttamente con sopralluoghi da parte degli uffici tecnici comunali".



"Quindi - conclude - i cittadini che intendono fare la loro segnalazione si devono rivolgere all'Urp di via del Moro, che è il vero e unico ufficio comunale che si occupa di questo. L'indirizzo email è: urp@comune.lucca.it Tutto il resto, pagine Facebook, indirizzi mail, numeri telefonici di questo o quel partito sono solo propaganda".