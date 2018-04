Politica



Il Comitato del Piaggione risponde a Marchini: "Aspettiamo l'assessore da settembre"

mercoledì, 11 aprile 2018, 10:30

"Aspettiamo l'assessore Marchini al Piaggione da settembre, e la riunione che ha fissato per il 18 aprile non riguarda l'illuminazione staccata". Risponde così il Comitato paesano del Piaggione all'assessore Marchini, accusato di non essere andato alla riunione della scorsa settimana sul tema dell'illuminazione staccata nella piazza del Piaggione. Marchini si era difeso dicendo di aver comunicato la propria assenza e di aver già fissato con il Comitato un incontro per il 18 aprile. Ma il Comitato chiarisce che: "La riunione fissata riguarda un progetto di riqualificazione urbanistica, e non la sospensione dell'illuminazione nella strada interna. Su quest'ultimo punto aspettiamo l'assessore Marchini da settembre, da quando promise in un incontro a palazzo Santini che avrebbe fatto a stretto giro un sopralluogo".

"Il sopralluogo non è mai avvenuto - conclude la nota del Comitato - e l'assessore ha eluso anche l'invito all'assemblea da noi indetta al Piaggione. E non solo lui, ma anche l'assessore Bove e il sindaco Tambellini. Nessuno di loro è venuto, nessuno di loro ha risposto alla nostra posta certificata con cui abbiamo chiesto di conoscere il motivo del distacco dell'illuminazione.