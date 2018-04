Politica



Le priorità del neoconsigliere Di Vito: "Sarò la voce di comitati"

venerdì, 6 aprile 2018, 17:32

di eliseo biancalana

Esce Samuele Cosentino, entra Alessandro Di Vito. Già medico, sindacalista e attivista in alcuni comitati locali, Di Vito subentra al ristoratore nel ruolo di consigliere comunale del capoluogo per la lista civica SìAmo Lucca. In questo breve colloquio con La Gazzetta di Lucca ha esposto le priorità del suo prossimo impegno politico.

"Mi voglio impegnare sui temi del programma elettorale di SìAmo Lucca – ha detto il neoconsigliere –, in particolare, sono molto attivo nel sanitario, e chiaramente in questo momento, dove si devono prendere decisioni importanti sul Campo di Marte e c'è un ospedale per acuti che non funziona come dovrebbe funzionare, uno dei primi impegni sarà questo".

Particolare attenzione promette di dedicare anche alle problematiche del proprio quartiere. "In una parte di San Filippo non ci sono ancora le fognature – ha denunciato – e c'è un passaggio a livello che ha diviso il paese". Altro tema a cuore a Di Vito è quello della viabilità. Anziché puntare su grandi progetti (come gli assi viari) propone di pensare a interventi più immediati e circoscritti, per esempio rendendo gratuito un tratto di autostrada tra Lucca e Altopascio per farne una sorta di ulteriore circonvallazione.

Di Vito continuerà anche il proprio impegno nei comitati. "I comitati sono una ricchezza, sono una fucina di idee. Perché abbandonarli? Io vengo da quella esperienza, sarò la voce loro e delle istanze che hanno portato in questi anni e ho condiviso". Politicamente, conferma che si collocherà all'interno dello schieramento di centrodestra. "Sono una persona coerente – ha spiegato –. Ho lavorato per SìAmo Lucca, abbiamo perso le elezioni di poco ma non mi sento un perdente, perché c'è un programma che ha una sua validità. Santini rimane il mio punto di riferimento. Mi hanno votato 191 persone e non posso tradirle".