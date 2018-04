Politica



Legambiente contro il sindaco: "Al Piaggione patto di confino"

lunedì, 9 aprile 2018, 16:26

di eliseo biancalana

Duro attacco di Legambiente Lucca al sindaco Alessandro Tambellini e alla giunta sulla vicenda dell'illuminazione pubblica del Piaggione. In una nota diffusa dall'associazione si rinfaccia al primo cittadino gli impegni elettorali che aveva assunto per il futuro del quartiere e in particolare i benefici che avrebbero dovuto derivare dal Patto di Confine, sottoscritto proprio al Piaggione tra il primo cittadino del capoluogo e quello di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti.

Legambiente ricorda che durante la campagna elettorale Tambellini aveva spiegato che la sottoscrizione del Patto avrebbe dovuto servire a trovare risorse finanziarie da investire nella cura del territorio. "Mai speranza fu più tradita" accusa l'associazione, che parla di "schizofrenia amministrativa" che "non fornisce risposte e, al più, procrastina spiegazioni, sperando forse nell'oblio o nello sfinimento di interlocutori già pressati da bisogni".

"Questa è la realtà del Piaggione – prosegue la nota –, specchio di molte altre realtà: la concretizzazione della politica del Patto di Confino, che condanna alla marginalità le periferie, tradendo la residua fiducia di cittadini onesti e punendo vecchi, bambini e disabili. Una sorta di virile selezione naturale, una moderna rupe tarpea dalla quale solo i più forti potranno resistere alle cadute per mancanza della pubblica illuminazione!"

"Forse siamo eccessivamente pessimisti – conclude l'associazione – e non riusciamo a vedere (mancando la pubblica illuminazione per un guasto) i miglioramenti che la politica del Patto di Confino (pardon di Confine) consentirà di attuare nell'interesse degli abitanti del Piaggione, i quali finalmente potranno rivedere le stelle senza il velo di quell'inquinamento luminoso per il quale la località era ben nota ai satelliti più che la grande muraglia cinese".

Non è la prima volta che Legambiente si interessa alle vicende del quartiere. Il 14 settembre 2017 il presidente dell'associazione, Michele Urbano, aveva indirizzato una pec al comune per chiedere di ripristinare l'illuminazione pubblica nella strada locale a uso pubblico che corre parallela alla statale del Brennero.