Politica



Legambiente Lucca: "Piaggione, è nell’interesse della collettività e dell'amministrazione provvedere alla tutela della sicurezza stradale"

mercoledì, 11 aprile 2018, 12:34

Anche Legambiente Città di Lucca interviene sulla questione dell'interruzione del servizio di illuminazione pubblica in località il Piaggione

"Apprendiamo che l’assessore Marchini - si legge in una nota -, in relazione alla interruzione del servizio di illuminazione pubblica in località il Piaggione determinato da un guasto meteorico, ha sostenuto che «Dobbiamo però partire da un dato di fatto, e cioè che non si può far pagare alla collettività una spesa che non le compete perché, al momento, l’impianto insiste su una strada che è privata».

"Al riguardo - commenta - facciamo notare che è proprio nell’interesse della collettività nonché della amministrazione comunale provvedere alla tutela della sicurezza stradale, evitando altresì, nell’ambito dei principi dell’autotutela che devono governare le decisioni delle amministrazioni, tutte le spese derivanti dal cattivo esercizio delle attività proprie della pubblica amministrazione (nel caso specifico secondo quanto stabilito nell’illuminante ordinanza della Suprema Corte di Cassazione sez. VI Civile, Ord. 3 novembre 2016 - 7 febbraio 2017, n. 3216)".