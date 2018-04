Politica



Mallegni (FI): "Prof. bullizzato perché manca educazione tra le mura domestiche"

giovedì, 19 aprile 2018, 10:25

"Docenti bullizzati perché nelle famiglie, e lo dico con grande rammarico e con spirito di autocritica, non si educa più al rispetto dei ruoli e delle istituzioni. Venti anni fa non sarebbe mai successo: il ragazzino non si sarebbe mai permesso di avere certi atteggiamenti. Ma oggi, quello stesso ragazzino di undici anni può permettersi di aggredire un suo docente, deriderlo pubblicamente, renderlo ridicolo di fronte ad una classe scardinando così un sistema secolare basato sul rispetto e sulla divisione dei ruoli": è il commento del Senatore di Forza Italia, Massimo Mallegni in merito all'aggressione di un professore all'Itc Carrara di Lucca da parte di quattro studenti poi denunciati.



"Purtroppo il caso di Lucca non è l'unico e non sarà l'ultimo. – commenta ancora – Non servono leggi, ma serve che i genitori si riapproprino anche loro del ruolo di educatori. Se mio figlio avesse risposto male ad un prof. o peggio ancora bullizzato lo avrei rinchiuso in casa per un anno. Lo strumento delle punizioni non si applica più. Non deve farlo lo Stato, la migliore legge, in questo caso, la fanno i genitori tra le mura domestiche".