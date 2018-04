Politica



Martinelli (FI): “Società della salute: Tambellini riferisca al consiglio comunale”

sabato, 7 aprile 2018, 18:45

“Società della salute: Tambellini riferisca al consiglio comunale”. Lo dichiara Marco Martinelli presidente del gruppo di Forza Italia. "E’ inaccettabile-aggiunge Martinelli- apprendere dai giornali che l’assemblea della conferenza zonale dei sindaci, di cui Tambellini è presidente, abbia deliberato di dare il via alla fase preliminare necessaria alla costituzione della Società della Salute della Piana di Lucca. Nonostante il disastro della riforma sanitaria la Regione Toscana continua a moltiplicare scatole cinesi e poltrone".



"La nostra posizione - prosegue Martinelli- già esplicitata dal Senatore Mallegni e dai coordinatori della Piana di Forza Italia è chiara: la Società della Salute è l’emblema di un sistema improntato alla massima intrusione della politica nella società, rappresenta l’appesantimento burocratico senza tener conto della centralità del paziente. L’attuale quadro economico-finanziario –continua il capogruppo azzurro- non rende più sostenibile un sistema sanitario che, come quello toscano, assorbe risorse eccessive e sproporzionate per autoalimentarsi, a detrimento della centralità della persona e delle corretta individuazione dei servizi da erogare".



"Chiediamo a Tambellini –conclude Martinelli- di aprire un vero dibattito in consiglio comunale su un tema di grande importanza per la nostra comunità senza arrivare all’ultimo tuffo con delibere preconfezionate".